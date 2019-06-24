Роберт Де Ниро и Стивен Кинг пропесочили Трампа и Кремль

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Понедельник 24 июня
Лента новостей
02:01
Москвичам пообещали "ультраполярное вторжение"
00:15
"Можно сойти с ума от таких крошек!" – Лобода пришла в восторг от детей Галкина (видео)
22:10
"Ух, горячо": Тодоренко в ошейнике возбудила народ
20:11
Цымбалюк-Романовская приревновала Шаляпина к бывшей
16:45
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 июня 2019 года
15:30
"Хайпожоры": Дочь Долиной взорвалась из-за подлости в адрес Началовой
15:13
В страшном ДТП в Подмосковье пострадали 9 человек
14:22
Полуголый Алибасов набросился на лечащего врача
13:55
"Выползал постепенно": Машков о самом большом страхе
13:46
Загитову обвинили в подлой краже
12:56
"Хлопает в ладоши": Кикабидзе разнесли за циничное поведение
12:09
Пропавшего Джигарханяна втянули в скандал с Алибасовым
11:32
Гоша Куценко выболтал правду о разводе Екатерины Климовой
11:21
Куркова рассказала о романе с женатым
10:18
Кудрявцева вывела Цымбалюк-Романовскую на чистую воду
06:19
"Нечего ей тут делать": оскандалившаяся Ротару получила смачную пощечину
04:37
Дочь Меладзе сбежала от мужа-иностранца
02:14
Сын Натальи Водяновой прошелся по подиуму (видео)
00:07
"Уже подали на развод": Тодоренко ошеломила народ
22:20
Неожиданное заявление родившей Кабаевой вызвало переполох
20:31
"Кривляка!": Лорак взбудоражила публику новым снимком
18:20
Все аттракционы в столице проверят
18:11
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 июня 2019 года
17:58
"Торчат кости": Ходченкова ужаснула болезненным видом
17:37
"Нездоровая психика": отравившийся Алибасов опротивел публике
16:42
Хакамада рассказала о необычном даре "солнечной" дочери
15:56
Маленького сына Фриске поймали с бокалом в руке
15:25
"Нужна поддержка": известие о раке пришибло дочь Валерии
14:55
Тодоренко сняли в постели с женатым мужчиной
14:12
Обедневшая Волочкова резко сдала
13:39
"Чуть не убил ночью": Агурбаш раскрыла страшную правду о бывшем муже
13:18
Семенович рассказала о ребенке от Меладзе
12:58
На звезду "Дома-2" совершили дерзкое нападение
12:29
Зарыли топор войны: Виторгана застукали в компании Богомолова
12:08
Бледанс удивила поклонников "полуобнаженным" фото
11:48
Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию
11:39
Отправившаяся в Грузию Топурия подвергла себя серьезной опасности
11:08
Зарубежные эксперты дали высокую оценку проекту "Московское долголетие"
11:02
"Я плачу!": Климова довела народ после слухов о разводе
10:48
Испытала приступ удушья: Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали
06:34
Бузову засняли в объятиях с известным певцом
04:15
Звезда "Дома-2" разоблачила хитрую кокетку (видео)
02:23
"Бомж": актер из сериала "Друзья" шокировал внешним видом
00:06
"Талантом даже не пахнет": поющей дочери Алсу крепко досталось
21:52
Вышедшего из комы Алибасова готовят к новым испытаниям
21:43
"Идеальная!": Брежнева в бикини привела россиян в экстаз
21:22
Коллекцию гитар легендарного рок-музыканта продали за бешеные деньги
21:13
Кравец забирает на воспитание дочку умершей Началовой
20:54
Пугачева наплевала на свадьбу близкого человека
20:49
Россиянам рекомендуют воздержаться от поездок в Грузию
20:22
Московские пожарные спасли кота из горящей квартиры
19:59
Пережившую падение летательного аппарата певицу трясет от ужаса
19:37
Солнцев вышел в свет с новой старушкой
19:21
По стопам Алибасова: житель Подмосковья попал в больницу после отравления "Кротом"
18:52
MacBook Pro массово отзывают из-за угрозы взрыва батареи
18:49
Кожевникова получила оплеуху от заступницы Шепелева
18:37
Соратники Зеленского нелепо оправдались за нарушение закона
18:19
В Подмосковье грабитель с пистолетом напал на женщину
18:10
Уголовница Тимошенко взяла в оборот мямлю Зеленского
17:50
В Московском зоопарке родились двое краснокнижных рысят
17:48
Киркоров сел в лужу после скандального видео
17:23
Трамп отдал приказ: судьба удара по Ирану решена
17:21
TUC предлагает московским студентам перезарядиться на TUC Mini Sports
17:19
Москвичей предупредили об аномальной жаре
17:08
Осмелевший Певцов клянчит у Путина театр (видео)
17:05
Компания Juul Labs вложит в исследования $100 млн
16:45
Жена поймала Прилучного в объятиях известной актрисы
16:35
В Коми мужчина с детьми прятался на чердаке от бывшей жены
16:18
"Легкая добыча": загнанному в угол Лукашенко не оставили шансов
16:05
Молодая жена показала интимное фото Цекало
15:57
В Башкирии маленький ребенок утонул в пруду
15:32
Во время акции протеста в Тбилиси пострадали 240 человек
15:28
"Вам это не идет!": молодящейся Успенской устроили травлю
15:15
Паникующий Порошенко побежал на поклон к Зеленскому
15:11
Плюнувшую на Россию Ротару ждут с распростертыми объятиями у Лукашенко
14:50
"Его медленно убивают!": больного Алибасова пичкают лекарствами
14:47
"Стирай лучше – носи дольше": Lenor призывает энтузиастов моды присоединиться к вызову
14:35
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
14:28
Совет на выходные
14:20
Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками
14:01
Провокаторы пытаются разжечь пламя конфликта в Шиесе
13:47
Было страшно: знаменитый актер покинул родной край
13:46
Решающий сложнейшие проблемы Путин привел Запад в восторг
13:42
"Стерли ступни в кровь?": народ пришел в ужас от странного поступка Малышевой
13:32
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 июня 2019 года
13:23
Иран показал уничтожение беспилотника США
13:08
МЧС предупредило москвичей об аномальном зное
13:01
"Поместить в Кунсткамеру!": выскочку Бузову поставили на место
12:39
Известный спортсмен предсказал свою смерть в Twitter
12:07
Тайна завещания Началовой: кому певица оставила огромное состояние
12:05
"Единая Россия" проконтролирует стоимость услуг ЖКХ
11:56
Открылась правда: Чехова рассказала о жутких проблемах со здоровьем
11:21
Подтвердилась версия о гей-отношениях Гарри Поттера и Драко Малфоя
11:16
Калашникову застукали во время утех с братом Шаляпина
11:11
"Голос – мощь!": дочь Алсу покорила всех своим талантом
11:10
Психиатр вынес вердикт сумасшедшему Алибасову
10:56
Главные события Москвы
10:46
Обнародованы шокирующие подробности встречи Путина с Зеленским
10:44
"Как много внимания": Харламова заподозрили в измене Асмус (видео)
10:29
Смертельный рак: опубликован рейтинг самых агрессивных онкологических заболеваний
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Соратник Порошенко размечтался о геноциде в России
"Бомж": актер из сериала "Друзья" шокировал внешним видом
Звезда "Дома-2" разоблачила хитрую кокетку (видео)
Cгорят в адском пламени: Трамп объявил о начале третьей мировой
Зарубежные эксперты дали высокую оценку проекту "Московское долголетие"
Бузову засняли в объятиях с известным певцом
Политика

Роберт Де Ниро и Стивен Кинг пропесочили Трампа и Кремль

прочитано 182 раза

Актер Роберт Де Ниро в компании других знаменитостей, к примеру Стивена Кинга и Мартина Шина, снялись в антироссийском ролике, в котором речь идет о вмешательстве Москвы в выборы президента США, а также сговоре Трампа с Кремлем. Видео опубликовал портал Now This.

Де Ниро в кадре утверждает, что российское правительство "атаковало" демократию США, развернув масштабную операцию, чтобы помочь Дональду Трампу. Знаменитости обещают наказать главу Белого дома, при этом никаких доказательств своей теории не приводят. 

24 июня 2019, 04:02

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Сделано заявление о вхождении Белоруссии в состав России
Потерявший стыд Зеленский обобрал украинских пенсионеров
Володин: Грузия должна обеспечить безопасность россиян
Соратник Порошенко размечтался о геноциде в России

Шоу-бизнес

"Нездоровая психика": отравившийся Алибасов опротивел публике
Хакамада рассказала о необычном даре "солнечной" дочери
Маленького сына Фриске поймали с бокалом в руке
"Торчат кости": Ходченкова ужаснула болезненным видом

Проишествия

МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта
МВД: Журналист "Медузы" задержан с наркотиками

Lifestyle

Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Кудрявцева вывела Цымбалюк-Романовскую на чистую воду

Телеведущая раскрыла правду о романе пианистки и певца
Шоу-бизнес

Семенович рассказала о ребенке от Меладзе

До звезды дошли слухи о ее личной жизни
Шоу-бизнес

Отправившаяся в Грузию Топурия подвергла себя серьезной опасности

В стране бушуют беспорядки
Шоу-бизнес

Гоша Куценко выболтал правду о разводе Екатерины Климовой

Актер прокомментировал противоречивые слухи

Гороскоп

Вышедшего из комы Алибасова готовят к новым испытаниям
Совет на выходные
Будет жить с отцом: родственники решили судьбу дочери Началовой
Гороскоп на 2019 год: как отдыхать разным знакам зодиака

Фоторепортажи

Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками
Королевские скачки: монаршие особы пощеголяли в эффектных нарядах
Самые нелепые наряды церемонии награждения MTV
Простенькая Кожевникова затерялась среди великолепных гостей "Кинотавра"

Спорт

"Еще ребенок": Загитову поставили на место
Сбежавшая из России Медведева стремительно теряет вес
"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Известный хоккеист упал с пожарной машины во время парада (видео)

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru