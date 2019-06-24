Роберт Де Ниро и Стивен Кинг пропесочили Трампа и Кремль

Актер Роберт Де Ниро в компании других знаменитостей, к примеру Стивена Кинга и Мартина Шина, снялись в антироссийском ролике, в котором речь идет о вмешательстве Москвы в выборы президента США, а также сговоре Трампа с Кремлем. Видео опубликовал портал Now This.
Де Ниро в кадре утверждает, что российское правительство "атаковало" демократию США, развернув масштабную операцию, чтобы помочь Дональду Трампу. Знаменитости обещают наказать главу Белого дома, при этом никаких доказательств своей теории не приводят.
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