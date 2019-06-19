Обвинения следствия по MH17 вызвали сожаление у МИД России

Обвинения в адрес России со стороны следственной группы Нидерландов, которая расследует крушение Boeing-777 над Донбассом, голословны. Об этом заявили в российском МИД, комментируя промежуточный доклад группы.
В ведомстве также подчеркнули, что подобные заявления не вызывают в России ничего, кроме сожаления. "В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения", – цитирует телеканал "360" сообщение МИД.
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