Раскрыты цели поездки Помпео к Путину

Дмитрий Песков раскрыл темы переговоров госсекретаря США с президентом России. По словам пресс-секретаря российского лидера, Майк Помпео надеется обсудить с Владимиром Путиным возможную встречу лидеров России и США.

Дмитрий Песков уверен, что Владимир Путин на встрече с Майком Помпео не оставит без внимания ситуацию в горячих точках – Иране, Сирии и Венесуэле. Обсудят президент России и госсекретарь США также стратегическую стабильность и тему разоружения, пишет RT.

По словам Дмитрия Пескова, глава государства может поговорить с американским госсекретарем и о возможной встрече президентов России и США на полях саммита G20, который скоро пройдет в японской Осаке.

Ранее сам Майк Помпео заявлял, что в разговоре с Путиным и Лавровым намерен обсудить вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Украине, в Венесуэле, Иране, Сирии и Северной Корее. По словам госсекретаря, Вашингтон заинтересован в том, чтобы найти точки соприкосновения для сотрудничества с Москвой.

В свою очередь Сергей Лавров подчеркнул днем ранее, что намерен в ходе откровенного разговора с главой Госдепа в Сочи выяснить, какие шаги собирается предпринять Вашингтон для решения проблемы, связанной с иранской ядерной программой. Москву интересует, как Вашингтон планирует выходить из этого кризиса.

Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что беседа Майка Помпео с Владимиром Путиным состоится вечером 14 мая в Сочи. Российский президент встретится с американским дипломатом после того, как завершатся переговоры госсекретаря с главой МИД России Сергеем Лавровым, приводит НСН слова представителя Кремля.

