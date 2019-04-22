Володин: Выборы на Украине показали провал политики Порошенко
Несмотря на риторику Порошенко об армии, языке и церкви,
граждане Украины не захотели продолжения войны на юго-востоке страны, отметил
председатель нижней палаты. "Не поддержали позицию по русскому языку. Их
возмутил раскол православной церкви", – подчеркнул Володин.
Поражение Порошенко также говорит о его неспособности решить социально-экономические вопросы, отметил спикер. По его словам, избиратели поняли, что такой президент не сможет объединить народ в силу межнациональных, языковых и межрелигиозных проблем, которые лишь усилились во время его пребывания во власти.
"Другой итог этого голосования – оценка неспособности Порошенко выстроить конструктивные отношения с Россией", – добавил Володин.
Выбрав Владимира Зеленского, граждане заявили о своем стремлении к переменам, уверен председатель нижней палаты. При этом он не сомневается, что США сделают все возможное, чтобы Украина осталась территорией нестабильности и очагом проблем. Это выгодно для американцев, но плохо для украинцев, резюмировал Володин.
В воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур президентских выборов. Уверенную победу на голосовании одержал актер Владимир Зеленский.
После подсчета большей части протоколов, шоумен набирает более 73% граждан, тогда как уходящий президент в три раза меньше – 24,46%. После объявления первых итогов выборов в Зеленского заявили, что он собирается налаживать контакты с Россией.
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