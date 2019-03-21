Володин: Порошенко не сможет победить на честных выборах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение украинских властей внести его фамилию в санкционные списки. По словам председателя нижней палаты, это связано в приближающимися выборами и желанием Петра Порошенко удержаться на посту президента любой ценой.



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