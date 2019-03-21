Володин: Порошенко не сможет победить на честных выборах
В действиях украинских властей нет ни смысла, ни логики, заявил Вячеслав Володин. "Решения, которые
принимают сегодня на Украине, абсолютно не регулируются ни законодательством, ни международными законами", – подчеркнул спикер.
По его словам, многие действия Киева следует рассматривать через призму избирательной кампании, где Петр Порошенко является аутсайдером. Решение о санкциях, провокация в Керченском проливе – все это действия политика, который хочет сохранить личную власть, отметил Володин. "И эта истерия будет нагнетаться, потому что победить честно у него не получится", – уверен спикер.
Отвечать симметрично на подобные глупости нельзя, отметил председатель нижней палаты. По его словам, необходимо разделять нынешнюю власть Незалежной и украинский народ.
"Когда мы принимаем решения, мы учитываем, что на Украине живут 40 миллионов граждан, которых мы уважаем, с которыми у нас одна история, культура, язык, и для нас это важно", – заключил спикер Госдумы.
Ранее в Киеве ввели санкции в отношении Вячеслава Володина. По мнению парламентариев, этот шаг связан в том числе с решением председателя нижней палаты о создании рабочей группы, которая проанализирует вред, нанесенный украинскими властями Крыму и Севастополю за 23 года.
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