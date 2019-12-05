"Сяду и буду слушать": Медведев рассказал о планах на Новый год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поделился с журналистами своими планами на Новый год. Глава правительства сообщил, что намерен встретить праздник традиционным образом – в кругу семьи, сообщает в четверг "Вечерняя Москва".
Медведев добавил, что за праздничным столом будет слушать новогоднее послание президента страны.
"Сяду за стол и буду слушать президента. Это такая хорошая семейная домашняя традиция", – сказал председатель кабмина.
Кроме того, российский премьер обратил внимание, что у него есть желание, которое он намерен загадать. Однако озвучивать его политик не стал.
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