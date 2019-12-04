Депутат Ревенко: В Думе нужно работать, а не жаловаться

Евгений Ревенко сообщил, что внимательно ознакомился с публикациями, в которых рассказывалось о позиции депутата Александра Петрова по поводу организации труда в Госдуме, а также об обустройстве его быта в Москве. Ответственный секретарь комиссии "Единой России" по этике поделился своим мнением по этому вопросу.
"Я убежден, что люди должны стремиться к работе в Думе для защиты интересов людей и принятия качественных законов. Этому должны сопутствовать четкая организация труда и дисциплина", – подчеркнул он. Если человек не готов мириться с тяготами работы в нижней палате парламента, стоит подумать об этом до того, как становиться депутатом, добавил ответственный секретарь комиссии "Единой России" по этике.
Говоря о Александре Петрове, Евгений Ревенко отметил, что знает его как профессионального, трудолюбивого и опытного депутата. "Мы обсудили с ним данный инцидент", – заметил он.
По словам Ревенко, Петров рассказал, как обстояли дела на самом деле. "Его рассказ об организации труда в Думе и справедливое замечание о том, что в нашей работе организован четкий порядок, многие СМИ подали как жалобу, а не объективную информацию", – пояснил он позицию коллеги. "Призываю журналистов быть более корректными в интерпретациях", – заключил ответственный секретарь комиссии "Единой России" по этике.
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