За два дня в "ЕР" обратились десятки тысяч граждан

Чтобы обеспечить максимальный охват жителей, "Единая Россия" организовала дополнительные площадки. На них люди смогут пообщаться с депутатами, главами муниципалитетов и должностными лицами. "В этом году количество таких площадок равняется 1253", – рассказал руководитель региональной общественной приемной в Пермском крае Александр Бойченко.
Он подчеркнул, что благодаря Неделе приемов партийцы не только оказывают помощь россиянам в решении насущных проблем, но и могут узнать мнение людей о своей работе. По словам сенатора Алексея Дмитриенко, который провел прием в Центральной общественной приемной, обращаясь к "Единой России", люди уверены, что им помогут.
"Наши избиратели шли, идут и будут идти в общественные приемные", – отметил он.
Дмитриенко также указал на необходимость круглосуточной связи с избирателями. Обеспечить такой подход можно с помощью современных технологий, пояснил он.
Всероссийская неделя приемов "Единой России" началась 25 ноября и продлится до 1 декабря. Рассмотрением заявок занимаются 11 высших должностных лиц регионов, 29 сенаторов, 275 депутатов Госдумы, 18 секретарей региональных отделений "ЕР", 28 председателей законодательных собраний, главы административных центров и другие должностные лица.
Ряд вопросов граждан уже удалось решить. В Саратовской области помогли погорельцам. В Дагестане инвалиду первой группы посодействовали в приобретении лекарства. Нужный препарат получила и жительница Ивановской области, обратившаяся в "Единую Россию".
Популярные темы форума
Какой край лучший для переезда в Россию?
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Женщина рак
Как вы встречаете новый год?
Кто в шоу-бизнесе гей?
Отличное время было в советское время,не то,что сейчас
Всем дуракам посвящается
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа
Небритая киска