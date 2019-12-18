Пропал осужденный за взятки экс-губернатор Сахалинской области

Родственники экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина с сентября не располагают сведениями о его местоположении. Адвокат Евгений Балабас сообщил, что опальный политик пропал после того, как его вывезли из СИЗО Южно-Сахалинска, сообщает Национальная служба новостей.
Как передает URA.ru, юристы заявили, что региональное управление ФСИН не ответило на официальный запрос о местонахождении подзащитного. Однако представители ведомства опубликовали сообщение, в котором указано, что с 17 декабря бывший глава региона находится в СИЗО Южно-Сахалинска, куда был этапирован из Хабаровска, пишет RT.
Александр Хорошавин был задержан в 2015 году по обвинению в получении взятки в размере 5,6 миллиона рублей от ряда компаний. В 2018-м он был осужден на 13 лет лишения свободы и штрафу в 500 миллионов рублей. У политика изъяли коллекцию из нескольких сотен дорогих часов, стоимость которых составляла порядка 600 миллионов рублей.
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