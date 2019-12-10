Идущего "изгонять Путина" якутского шамана снова задержали

В Якутии полицейские снова арестовали шамана Александра Габышева, который недавно возобновил свое пешее путешествие в Москву для "изгнания" президента России Владимира Путина. Главу государства мужчина считает демоном, сообщает Vse42.ru.
Вместе с Габышевым правоохранители задержали несколько его соратников. О том, куда отвезли участников шествия, не сообщается. В предыдущий раз стражи порядка задерживали шамана в сентябре. Тогда его поместили в психоневрологический диспансер.
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