Церетели после смерти Лужкова вспомнил его знаковую заслугу

Президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели сообщил, что после известия о смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова сразу вспомнил, как в столице России восстанавливали храм Христа Спасителя. Церетели отметил, что Лужков сделал многое для города и его жителей, передает Ura.ru.
По словам деятеля искусств, бывший градоначальник часто приезжал на место работ и следил за процессом. Он обратил внимание, что политик всегда поддерживал художников, поэтому в академии художеств новость о его кончине восприняли со слезами на глазах.
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