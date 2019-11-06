Госизмена и хищение: Кличко приперли к стенке

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей. Политика и помощников подозревают в государственной измене, хищении госсредств и злоупотреблении служебным положением, передает РИА Новости.

Ранее депутаты направили открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отстранить Виталия Кличко от должности мэра. По их словам, политическая элита столицы во главе со спортсменом живет по правилам мошенничества, кумовства, коррупции и злоупотребления властью, сообщает Life.