"Варварская выходка": Украина сорвала выступление России на форуме ООН

Представители Украины сорвали выступление члена российской делегации на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве. По словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, во время доклада слушатели били кулаками по столу, громко топали и кричали. "Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы – Женеве, которая является городом подписания великих гуманитарных конвенций", – цитирует его РИА Новости.
Парламентарий считает, что поведение представителей Украины демонстрирует "дикость и презрение к демократическим ценностям". Он добавил, что в состав делегации вошли те, "кто бросал камни и размахивал цепями" перед полицией на Майдане, сообщает "Царьград".
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