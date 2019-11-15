Названа дата встречи "нормандской четверки"

Саммит в "нормандском формате" пройдет 9 декабря. Лидеры России, Украины, Франции и Германии встретятся в Париже. Об этом сообщила администрация президента Франции.
Кабинет министров ФРГ уже подтвердил информацию об участии Ангелы Меркель в саммите, посвященном проблеме урегулирования ситуации на востоке Украины, передает РИА Новости. Другие стороны пока не прокомментировали известие.
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