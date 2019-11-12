"Вековая русофобия": Польшу поймали на подыгрывании нацистам

Соведущая Владимира Соловьева по радиостанции "Вести FM", журналист, историк и писатель Анна Шафран на своей странице в "Телеграм" прокомментировала освобождение украинского националиста, члена запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО* Игоря Мазура. Таким шагом, считает она, Польша предает память своих предков ради попытки нагадить России.

прочитано 292 раза