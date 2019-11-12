"Наследники Бандеры" объявили охоту на Соловьева

Депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко с гордостью сообщил своим подписчикам в "Фейсбук", что после его заявления Служба безопасности Украины возбудила в отношении российского ведущего Владимира Соловьева два уголовных дела. Произошедшее прокомментировал сам журналист.



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