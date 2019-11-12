"Наследники Бандеры" объявили охоту на Соловьева

"Открыто два уголовных производства, досудебное расследование которых ведется следственными отделами в Мариуполе и Северодонецке", – похвастался украинский депутат. Он подчеркнул, что лично направил в СБУ донос на Владимира Соловьева.
"Я рыдаю, товарищи. А еще восхищаюсь умением Гончаренко пиариться за чужой счет и изобретать все новые способы попадать в российскую информационную повестку", – прокомментировала сообщение украинского политика на своей странице в "Телеграм" журналистка и гостья студии Владимира Соловьева Юлия Витязева.
Отреагировал на произошедшее и сам ведущий. "Ничего удивительного в том, что наследники Бандеры и Шухевича преследуют еврея, борца с нацизмом нет", – констатировал Владимир Соловьев.
Журналист напомнил, что не является гражданином Украины. Также подчеркнул, что даже трансляции его передач находятся под запретом в этой стране. "Каратель Одессы, подавший заявление, так и не понял, что свобода слова является европейской ценностью", – заметил ведущий.
Анекдот недели! Лёша «белая слизь» Гончаренко инициировал «уголовное дело» против Владимира Соловьева! Я рыдаю, товарищи. А ещё восхищаюсь умением Гончаренко пиариться за чужой счёт и изобретать все новые способы попадать в российскую информационную повестку����♂️ pic.twitter.com/5c1brKTcmP— Юлия Витязева (@Vityzeva) November 12, 2019
"В истории Европы уже был пример борьбы с журналистами. Гитлер ненавидел Левитана. Мы наследники Левитана , а украинская власть наследница кого?" – подытожил Владимир Соловьев.
Отметим, Алексей Гончаренко, судя по его сообщению, обиделся на Владимира Соловьева за критические замечания о территориальной целостности Украины. Он выразил надежду, что судебное разбирательство будет проходить на Украине, и поэтому журналист не сможет лично выступить в свою защиту. Желательным итогом уголовного преследования украинский политик назвал попадание Владимира Соловьева в санкционные списки.
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