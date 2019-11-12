Экс-президенту Боливии Эво Моралесу предложили политубежище в Мексике

Власти Мексики предоставят политическое убежище Эво Моралесу, покинувшему пост президента Боливии. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что тот не обращался с подобной просьбой к России.
Как передает РИА ФАН, глава МИД Мексики Марсело Эбрард отметил, что Моралес сам связался с властями страны и попросил о защите. В ведомстве считают, что в Боливии жизнь и здоровье политика находятся под угрозой.
"Мы уже обратились в МИД Боливии, чтобы в соответствии с международным нормами Моралесу был гарантирован безопасный проезд", – заявил Эбрард.
Лайнер, на борту которого находится ушедший в отставку Эво Моралес, вылетел в Мексику. Его жизни и здоровью ничто не угрожает, передает RT.
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