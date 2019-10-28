Болгария выслала российского дипломата после обвинения в шпионаже

Власти Болгарии попросили отозвать российского дипломата, подозреваемого в разведдеятельности. Он покинул страну в понедельник, 28 октября, сообщает ТАСС.
Ранее прокуратура Болгарии сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении россиянина. По данным министерства, иностранец на протяжении года собирал на территории страны информацию, представляющую государственную тайну. Однако расследование было приостановлено из-за его дипломатического иммунитета, передает "Царьград".
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