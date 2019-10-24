В Кремле ответили на вопрос о преемнике Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о преемнике президента России Владимира Путина не обсуждается, поскольку до выборов еще далеко, сообщает RT. По его словам, сейчас об этом никто не думает – все напряженно трудятся.
Таким образом Песков ответил на вопрос о числе возможных преемников Путина на данный момент. Спросили его и о том, какой возраст российский лидер считает предельным для работы на высшем государственном посту, добавляет НСН.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
Кто интересней пишет, Лиона, Алла или Невеста покойника?ника?
Кем вы работаете?
Почему дура Елена Малышева до сих пор на телевидении?
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,
Отмороженный маньяк?
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?
Новость в тему.