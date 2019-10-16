"Не туда попали": Путин жестко раскритиковал чиновников

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Сибири и на Дальнем Востоке. Работу ряда чиновников, которые подошли к делу без души, он жестко раскритиковал.

Владимир Путин потребовал от губернатора Иркутской области Сергея Левченко объяснить в чем причина промедления с выдачей свидетельств на проведение капитального ремонта переживших наводнение домов. За соответствующей бумагой обратились 82% пострадавших, однако на руки их получили всего половина.

ПО ТЕМЕ Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области

Президент России напомнил чиновникам, что они имеют дело с людьми, которые попали в беду. Некоторые из них из-за стихии потеряли все, что накопили за свою жизнь. "Они рассчитывают на нашу с вами помощь. И если нет такого внутреннего настроя на такую индивидуальную работу с каждым человеком – то тогда, значит, те, кто не могут так выстроить работу с людьми, не туда попали, надо заняться другой работой", – подчеркнул Владимир Путин.

"Если мы не будем работать с душой и сердцем, результата не будет положительного точно", – заметил президент России.

"Я вас прошу подойти к этому не формально, а отработать это так, как это положено в таких структурах государственных, которые с душой относятся к людям; не в рамках принятых решений по этому стихийному бедствию, а за этими рамками. Просто посмотреть, что можно сделать, и сделать это", – подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил ,что после окончания всех работ по восстановлению пострадавшего от паводка региона обязательно проверит результат работы чиновников. Владимир Путин призвал ответственных лиц не бросать деньги на ветер, а сделать так, чтобы каждый рубль пошел на благо простых людей.