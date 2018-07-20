Япония устроила России дерзкую провокацию

Министерство иностранных дел России дало комментарий по поводу принятых в Японии поправок в закон "О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий". Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что сделанные Токио шаги прямо противоречат достигнутым договоренностям на высшем уровне.

Закон "О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий" приняли еще в 1982 году, когда говорить о дружбе и сотрудничестве между Москвой и Токио было рано. Сейчас, когда столицы начали искать общий язык и решение накопившихся противоречий, которое бы удовлетворило обе стороны, японские парламентарии по каким-то причинам решили вытащить на свет этот акт.

"Принятые поправки прямо противоречат договоренностям на высшем уровне о налаживании совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курильских островах, в том числе в интересах создания атмосферы доверия и сотрудничества между нашими двумя государствами", – говорится в официальном комментарии департамента информации и печати Министерства иностранных дел России в связи с принятыми поправками. В действиях японского парламента можно усмотреть признаки провокации.

Публикация от Sergevna (@sun_sergevna) 11 Окт 2017 в 1:45 PDT

"В утвержденном законопроекте СХД прямо увязывается с надуманными тезисами об "исконной принадлежности Японии" южных Курил и де-факто ставится в один ряд с мерами по "скорейшему возвращению северных территорий". Видим в этом не что иное, как попытку предрешить исход соответствующих переговоров, навязать неприемлемые варианты урегулирования проблемы мирного договора", – заметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Публикация от КУНАШИР (Курильские острова����) (@kunashir_island) 17 Дек 2017 в 11:37 PST

В МИДе напомнили, что южные Курилы принадлежат России на законных основаниях. Территория вошла в состав страны по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ней неоспорим. "С сожалением констатируем, что предпринятый японскими парламентариями шаг создает серьезные препятствия для дальнейшего продвижения переговоров по СХД", – заключили в ведомстве.