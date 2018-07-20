Япония устроила России дерзкую провокацию
Закон "О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий" приняли еще в 1982 году, когда говорить о дружбе и сотрудничестве между Москвой и Токио было рано. Сейчас, когда столицы начали искать общий язык и решение накопившихся противоречий, которое бы удовлетворило обе стороны, японские парламентарии по каким-то причинам решили вытащить на свет этот акт.
"Принятые поправки прямо противоречат договоренностям на высшем уровне о налаживании совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курильских островах, в том числе в интересах создания атмосферы доверия и сотрудничества между нашими двумя государствами", – говорится в официальном комментарии департамента информации и печати Министерства иностранных дел России в связи с принятыми поправками. В действиях японского парламента можно усмотреть признаки провокации.
"В утвержденном законопроекте СХД прямо увязывается с надуманными тезисами об "исконной принадлежности Японии" южных Курил и де-факто ставится в один ряд с мерами по "скорейшему возвращению северных территорий". Видим в этом не что иное, как попытку предрешить исход соответствующих переговоров, навязать неприемлемые варианты урегулирования проблемы мирного договора", – заметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИДе напомнили, что южные Курилы принадлежат России на законных основаниях. Территория вошла в состав страны по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ней неоспорим. "С сожалением констатируем, что предпринятый японскими парламентариями шаг создает серьезные препятствия для дальнейшего продвижения переговоров по СХД", – заключили в ведомстве.
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