Армении удалось разозлить Россию
Судебные преследования новыми властями Армении бывших высших должностных лиц страны в целом не вызывают восторгов в Кремле. Как напомнил накануне глава МИД России Сергей Лавров, Москва в свое время выражала удовлетворение тем, что смена власти в стране прошла мирно и сторонам удалось достичь компромисса. А нынешний премьер Никол Пашинян обещал не преследовать бывших руководителей.
Однако теперь Пашинян, сам побывавший в 2010 году в тюрьме за организацию беспорядков, преследует тех, кто в то время ему противостоял – экс-президента Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, ранее командовавшего ереванским гарнизоном. Их обвиняют по статье об узурпации государственной власти.
Кочарян содержится под арестом, к нему не пускают никого, кроме адвокатов. Хачатурова отпустили под залог. Москву особенно возмутил тот факт, что Ереван не предупредил партнеров по ОДКБ, что в отношении генсека могут быть выдвинуты обвинения, ведь его вызывали в Ереван якобы для дачи свидетельских показаний.
Как сообщили "Коммерсанту" источники в структурах Организации договора о коллективной безопасности, не исключено, что попытка очернить Хачатурова и ОДКБ в целом "инспирирована внешними силами".
В дипломатическом ведомстве Армении поспешили успокоить российскую сторону, заявив, что происходящее внутри государства не имеет никакого отношения к внешней политике. "Приоритеты страны направлены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских отношений и усиление эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС", – приводит РИА ФАН слова представителя МИД Армении Тиграна Балаяна.
��������#Лавров: #Россия как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства. Поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы организаций на пространстве #СНГ, в которых участвует #Армения pic.twitter.com/1kwTaQDaMk— МИД России ���� (@MID_RF) 31 июля 2018 г.
Встает вопрос, что будет с постом генсека ОДКБ. Адвокаты Хачатурова направили ходатайство армянским властям с просьбой разрешить подзащитному выезд из страны – он возглавляет международную организацию, у него есть обязанности. Однако в МИД Армении заявили, что направили в секретариат организации предложение подыскивать другую кандидатуру. А по правилам ОДКБ пост генсека сохраняется за Арменией до 2020 года.
Тем временем Россия завершила поставки оружия и военной техники в рамках первого пакета контрактов, под реализацию которых Москва в 2016 году выделила Еревану кредит в 200 миллионов долларов, напоминает Ura.ru. Второй пакет контрактов, под который Армения должна была получить еще 100 миллионов, под большим вопросом.
Футболист обнародовал интимное видео
Спортсменки уже оформляют документы для смены гражданства
СК завершил следствие по делу о взрыве в подземке
Дочери тирана отличились особой жестокостью