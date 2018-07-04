На Украине потеряли Путина
"Исчезновение" главы российского государства некоторые связали с чемпионатом мира по футболу. Так, украинское издание "Обозреватель" приводит на своих страницах точку зрения некой Ольги Курносовой, называя ее "российской оппозиционеркой". "Для нормального политика уходить в отпуск, когда у тебя в стране идет чемпионат мира по футболу, странно", – заявила она в эфире ObozTV.
Курносова даже нашла объяснение, почему президент не присутствовал на матче 1/8 финала между командами России и Испании. По ее словам, Владимир Путин якобы не хочет присутствовать при поражении. "Хочет, чтобы с его именем всегда ассоциировались победы", – утверждает Курносова.
Она заявила, что если российская футбольная команда и дальше будет принимать участие в чемпионате, то все будут спрашивать, почему главы государства нет на играх сборной. "А он скажет: я в отпуске", – добавила Курносова.
Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда на Украине неожиданно "теряют" российского лидера. Так, весной 2015 года бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что Владимир Путин якобы болен.
Генерал "обнаружил" у российского лидера
"незначительную болезнь". Впрочем, добавил бдительный офицер,
расслабляться жителям Незалежной точно не стоит, поскольку "Путин еще
будет планировать все операции по Украине", и призвал сограждан быть к этому готовыми.
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