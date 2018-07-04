На Украине потеряли Путина

На Украине появилась новая тема для обсуждений. На сей раз особенно активные жители Незалежной принялись строить одну другой нелепее теории заговора, пытаясь объяснить, почему Владимир Путин последние несколько дней вдруг перестал появляться на публике.



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