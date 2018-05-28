Дошедшая до отчаяния Украина готовит пакость России
По его словам, власти Незалежной просто вынуждены следовать по пути русофобии. В противном случае их действия будут трактовать как отказ от собственных идеологических и политических убеждений. "Это совершенно невозможно в условиях, когда улицу контролируют националистические формирования, когда представители националистических группировок вхожи в парламент", – пояснил аналитик в эфире радио Sputnik.
Эксперт заявил, что украинское Минобороны будет предпринимать укладывающиеся в этот дискурс действия. Вместе с тем Гулевич не стал озвучивать, как это может быть на практике. По его словам, ничего масштабного ожидать не стоит: скорее всего, дело ограничится очередными мелкими пакостями, в том числе по дипломатической линии. "Либо такие происшествия, как задержание российского рыболовецкого судна", – сказал политолог. Он заявил, что на масштабные действия у Украины нет ресурсов.
Напомним, ситуация в Азовском море обострилась после задержания 25 марта пограничниками Незалежной российского рыболовецкого судна "Норд". Экипаж был арестован, в отношении его членов возбуждены дела об административных правонарушениях, капитану грозит тюремное заключение.
Россия в ответ задержала несколько украинских кораблей. Госпогранслужба Незалежной пожаловалась, что с 30 апреля российские пограничники стали ежедневно останавливать для досмотра следующие на Украину суда. В Федеральной службе безопасности сообщили, что проверки соответствуют всем нормам международного права.
Бывший замминистра обороны Украины Игорь Кабаненко в интервью порталу "Обозреватель" заявил, что Киеву следует начать патрулирование побережья Азовского моря. По его словам, военно-морские учения России в этой акватории являются "гибридной угрозой" и "провокацией".
Кабаненко призвал руководство страны создать мобильные ударные группировки, которые будут способны сдерживать "худшие сценарии" в Азовском море. Кроме того, уверен бывший замминистра обороны Незалежной, Украина должна действовать в этом регионе совместно с западными странами.
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