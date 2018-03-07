США нагло обманули Путина

Действия американской администрации перед переворотом на Украине были грубыми и наглыми. Это был первый случай такого серьезного обмана со стороны партнеров, заявил Владимир Путин.

Соединенные Штаты в 2014 году просили Россию вмешаться и сделать все, чтобы Виктор Янукович, бывший тогда президентом Украины, не применил армию. Вашингтон обещал, что оппозиция в таком случае освободит захваченные площади и административные здания и будет выполнять достигнутые соглашения по нормализации ситуации в стране. Однако уже через день в Киеве устроили госпереворот, рассказал президент России.

Глава государства дал интервью для фильма "Миропорядок 2018". Он основан на беседах Владимира Путина с тележурналистом Владимиром Соловьевым. Российский лидер подчеркнул, что Америка фактически своими руками совершила переворот на Украине, поэтому вынуждена поддерживать сегодняшнюю власть в Киеве. Вашингтон, по словам Путина, просто загнал себя в угол.

"Ну хоть позвонили бы, хоть бы что-то сделали, хоть слово бы сказали. Хотя бы сказали – знаете, есть такое понятие, как эксцесс исполнителя, – мы этого не хотели, так события развивались, но мы сделаем все, чтобы вернуть все в правовое поле. Ни слова. Наоборот, полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот", – отметил Путин. По его словам, это был первый случай такого серьезного обмана со стороны американских партнеров. "Так грубо и нагло – пожалуй, в первый раз", – уточнил президент.

Санкционная политика – признак слабости Вашингтона, уверен Путин. "Взяли чохом всех включили в какой-то список, всех назвали врагами. Это признак слабости, а не силы, когда всех пытаются одной хлопушкой достать. Это проявление некомпетентности", – цитирует российского лидера "Газета.ru".

Когда было принято решение о присоединении Крыма к России, Путин был уверен, что санкции последуют. "Не сомневался. Непонятно было, в какой форме это будет сделано. Но, принимая решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира", – подчеркнул он.

Как пояснил президент, в ситуации с Крымом на одной чаше весов были судьбы миллионов людей, которые хотели вернуться в состав России, на другой – возможные осложнения в отношениях с другими государствами. И вот тут сомнений не было: люди гораздо важнее.