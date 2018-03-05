Володин пригласил зарубежных наблюдателей на выборы

За президентскими выборами в России проследят более 300 международных наблюдателей, приглашенных Госдумой. Спикер Вячеслав Володин направил приглашения еще 75-ти представителям из-за рубежа.

"Это действующие депутаты национальных парламентов, европарламентарии, эксперты-политологи", – говорится в сообщении на сайте Госдумы. Ранее Вячеслав Володин направил 243 приглашения наблюдателям из 74 стран. Таким образом, общее число приглашенных Госдумой иностранных наблюдателей превысило 300 человек.



Напомним, что 19 декабря в Берне спикер Госдумы провел переговоры с председателем Национального совета Швейцарской Конфедерации Домиником де Бюманом. На этой встрече была достигнута договоренность о том, что на президентские выборы в Россию в качестве наблюдателей приедут швейцарские парламентарии. "Для нас это было непростое решение, потому что сейчас идет парламентская сессия. И выборы выпадают на парламентскую сессию", – отметил глава Национального совета.

Согласно закону о выборах президента, приглашения иностранным наблюдателям могут быть направлены действующим главой государства, парламентом, правительством и Центральной избирательной комиссией после официальной публикации решения о назначении дня голосования.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, в очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией. В них примут участие действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Сергей Бабурин ("Российский общенациональный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и Борис Титов (Партия роста).