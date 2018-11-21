Додон в Госдуме рассказал о вековой дружбе России и Молдавии

Россия остается стратегическим партнером Молдавии, и никому не удастся разрушить наши братские связи. Такую оценку отношениям Москвы и Кишинева дал президент Молдавии Игорь Додон. Впервые за 27 лет независимости глава республики выступил в Госдуме России.

Отношения России и Молдавии строились веками, сказал Додон. Он отметил значимость глубоких исторических и духовных корней, которые связывают два народа. "Российская Федерация была, есть и будет стратегическим партнером для Республики Молдова, и никому не удастся разрушить дружеские, братские, культурные, экономические связи", – отметил президент Молдавии.

Он особо поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку Молдавии и ее граждан, а также обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. "Я хочу поблагодарить Вас за открытость государственных органов России. Мы чувствуем этот диалог и открытость в обсуждении тех вопросов, которые ставим в повестку дня. Вам отдельное спасибо за эту открытость", – сказал Игорь Додон.

Он посетовал, что межпарламентские связи между двумя странами развиваются не так, как хотелось бы, но выразил надежду, что после предстоящих в Молдове в феврале 2019 года парламентских выборов ситуация изменится. Политические силы в парламенте страны, по словам Додона, искусственно сдерживают развитие имеющегося потенциала.





Президент предложил разработать и подписать декларацию о стратегическом партнерстве и создать совместный комитет на высоком политическом уровне, который будет работать на развитие связей Москвы и Кишинева. Он выдвинул идею провести в 2020 году международную конференцию по укреплению безопасности в регионе и отметил, что Россия может стать одним из ключевых участников такой встречи.

В своем выступлении Игорь Додон напомнил, что почти все население Молдавии владеет русским языком, которому законодательно придан статус языка межнационального общения. Президент пообещал и впредь защищать его.

Провёл встречу с председателем@dumagovru Вячеславом Володиным.

Обсудили текущее развитие молдо-российских отношений, которые получили серьёзный импульс в ходе моего официального визита в Москву. Приветствовали те договоренности, которые были достигнуты Президентами РМ и РФ pic.twitter.com/5U2q9iS3tA — Dodon Igor (@dodon_igor) 21 ноября 2018 г.

До выступления перед депутатами Думы Игорь Додон провел встречу со спикером нижней палаты парламента. На ней Вячеслав Володин отметил, что Кишинев должен перестать строить свои отношения с Москвой в угоду частным политическим амбициям и интригам и перейти к взаимовыгодному сотрудничеству и диалогу.

В свою очередь президент Молдавии выразил сожаление нежеланием выстраивать нормальные отношения с Москвой со стороны правительства и поблагодарил руководство России за открытость в решении проблем его страны.

И на встрече с Володиным, и в своем выступлении на пленарном заседании Думы Игорь Додон подчеркнул, что следующий год будет объявлен Годом Молдавии в России, а 2020-й – Годом России в Молдавии. Такая договоренность была достигнута на переговорах президентов двух стран.