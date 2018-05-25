Володин: У России и Молдавии общие исторические корни

Россия и Молдавия имеют одни исторические корни. Отношения Москвы и Кишинева развиваются, несмотря на позицию молдавского парламента, заявил на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Беседа политиков прошла на площадке Петербургского международного экономического форума. Володин отметил, что межпарламентские связи двух стран не настолько конструктивны и динамичны.

"У нас есть достаточно хорошие отношения с отдельными молдавскими депутатами, но, если говорить в целом о парламентском измерении, нужно признать, что диалога нет", – констатировал он.

Российские депутаты не нашли себе партнеров для выстраивания диалога, продолжил председатель Госдумы. "Однако обнадеживает то, что существуют такие контакты с президентом страны, потому что страны могут развиваться только тогда, когда они выстраивают отношения, когда эти отношения базируются на принципах дружбы, открытости, невмешательства в суверенные дела государств", – сказал Володин.

Отношения Владимира Путина с президентом Молдавии носят конструктивный характер и это развивает отношения наших стран, невзирая на те проблемы, которые существуют из-за нежелания ряда молдавских политиков выстраивать отношения с российским парламентом.

Володин поставил задачу сделать все, чтобы решения, которые принимаются президентами двух стран, имели законодательное обеспечение. "Для нас Молдавия – это страна, которая в первую очередь имеет с нами общие исторические корни, и не только в прошлом, но и в настоящем является партнером", – добавил спикер.





Он также сказал, что рад видеть Игоря Додона на петербургском форуме, который, по оценке Володина, стал международной площадкой, на которой реализуются возможности для подписания экономических соглашений и обсуждения самых разных вопросов.

Вячеслав Володин принял участие в пленарном заседании форума. Он считает, что сегодняшний диалог может стать отправной точкой для выработки новых международных механизмов доверия.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия масштабной встречи объединены девизом "Создавая экономику доверия".