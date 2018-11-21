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Политика

Володин призвал молдавских политиков к диалогу с Россией

Игорь Додон и Вячеслав Володин. Фото: twitter.com/dumagovru
Кишинев должен перестать строить свои отношения с Москвой в угоду частным политическим амбициям и перейти к взаимовыгодному сотрудничеству и диалогу. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Продолжение: Додон в Госдуме рассказал о вековой дружбе России и Молдавии
прочитано 531 раз

По мнению Володина, сложившаяся в последние годы ситуация в минус и стране, и нашим отношениям, и гражданам. Спикер имел в виду практически замороженные межпарламентские контакты.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Надеюсь, что граждане это все видят. Они тоже оценивают и, собственно, для себя решение примут, что важнее – диалог, дружба, эффективная работа всех структур и ветвей власти во имя народа Молдовы и его процветания, либо в угоду политическим амбициям, интригам, которые в первую очередь ведут для сохранения личной власти", – сказал глава Думы.

Он признал, что отношения Москвы и Кишинева более эффективны на уровне государства, чем парламентов, и отметил роль Партии социалистов в развитии диалога. "Нам, конечно, хотелось бы, чтобы вопросы, которые мы обсуждаем с вами постоянно, касающиеся развития отношений, в том числе в рамках парламентского измерения, мы обсуждали со своими коллегами. А вопросов у нас огромное количество накопилось", – отметил Володин. Речь, в частности, идет о развитии экономических отношений между странами.

Фото: twitter.com/dumagovru

В свою очередь президент Молдавии сообщил о нежелании выстраивать нормальные отношения с Москвой со стороны правительства и поблагодарил руководство России за открытость в решении проблем его страны. Игорь Додон надеется, что после предстоящих в феврале 2019 года парламентских выборов будет сформировано правящее большинство и правительство, которые наладят сотрудничество.

"У нас очень большие надежды на изменение внутриполитической ситуации после выборов", – отметил президент и призвал увеличить число наблюдателей из России и СНГ на предстоящих выборах, чтобы избежать фальсификаций. Напомним, что сейчас парламент и правительство Молдавии контролирует проевропейская Демократическая партия, не настроенная вести диалог с Москвой.

Глава Молдавии добавил, что следующий год будет объявлен Годом Молдавии в России, а 2020-й – Годом России в Молдавии. Такая договоренность была достигнута на переговорах президентов двух стран. По словам Додона, готовится детальный план мероприятий.

Автор: Александр Комаров21 ноября 2018, 13:24

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