Володин обозначил условие встречи с послом США

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Подробности крупной аварии с участием Андрея Малахова
Актрису Мельникову парализовало после страшной аварии
Волочкова показала киску в шпагате
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Россияне в глубоком трауре из-за поступка Бузовой
партнеры
Пятница 26 января
Лента новостей
18:32
Совет на выходные
18:14
"Единая Россия" поможет обманутым дольщикам
18:11
Изуродованная пластикой Мадонна пускает слюни
17:54
В центре Москвы обстреляли пятерых корейцев
17:50
Будущее страны-бензоколонки
17:41
Плюсы и минусы анального секса
17:38
Российского адвоката Ковбасюка судят за взятку
17:03
Депутаты обсудят повышение МРОТ с избирателями
17:03
Потомок героя СССР устроили бойню на улице имени деда
16:50
Литвинова в странном виде спустилась в метро
16:46
Россиянин обокрал вдову во время поминок
16:33
Киев шантажирует Москву пленным россиянином
16:30
Малахов утешил одинокую Борисову
16:26
Жена солиста "Песняров" ослепла после измены
16:15
На МКАД произошла массовая авария
16:03
Самые позорные решения "Оскара"
15:28
Депутаты обсудят в регионах перевод оборонки на гражданские рельсы
15:06
Поклонники в шоке от страшных изменений Риз Уизерспун
15:01
Бордель с секс-роботами начал выдавать путан на тест-драйв
15:01
В сериал "Ивановы-Ивановы" взяли звезду Playboy
14:35
Назван лучший способ защиты от приставаний незнакомцев
14:28
Взорвавшаяся Бородина: Не суйте свои прекрасные носики куда не надо
14:22
Мастурбация вредит здоровью
14:19
Под Москвой произошла смертельная авария
14:16
Банк "Возрождение" аккредитовал два столичных ЖК
14:04
Авто императора Николая II продают за 278 миллионов
14:02
Новость о первом гей-браке в России официально опровергли
13:54
В Давосе обнаружены скрывавшиеся от Дворковича американцы
13:43
Бутерброды угрожают человечеству
13:21
Изменщик представил любовницу жене как секс-куклу (видео)
13:11
В Дагестане инспектора ДПС покатали на капоте (видео)
13:11
На северо-западе Москвы загорелся КамАЗ
12:57
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
12:52
Жир назвали причиной рака груди
12:45
Тренер "Зенита": Путин сказал нам покупать русских
12:26
Украинская коррупция погубила робота Софию
12:19
Развратный священник расстрелял жену в попытке скрыть измену
12:19
Ненавязчивая роскошь: как живет Ольга Слуцкер
12:18
Самая ненавистная участница стала ведущей "Дома-2"
12:10
Стабильное развитие регионов – залог успеха России
12:01
На западе Москвы иномарка рухнула с эстакады
11:43
Первый официальный гей-брак довел россиян до истерики
11:42
Звезда сериала "Клуб" фантастически похудела
11:20
Бузова ужаснула опухолью вместо лица
10:52
Внук Пугачевой воспользовался Шурыгиной после секс-скандала
10:47
Взбешенный Виктор Ан выступил с важным заявлением
10:45
Затравленная из-за студента-некрофила популярная группа закрылась
10:26
Одна сигарета в день смертельно опасна
10:25
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка
10:18
Как законно распивать алкоголь в самолете
10:06
Чем грозит борьба России и НАТО
09:47
Главные события Москвы с 26 января по 1 февраля
09:46
Он не русский: пойманного на допинге бегуна из США признали невиновным
09:45
Пелагею в белом платье назвали нежным цветком
09:35
Россияне довели министра Орешкина до бессонницы
09:35
Под Тулой случилась жуткая авария
09:21
Раскрыт секрет гарантированного женского оргазма
09:05
Паулину Андрееву поздравляют с беременностью
09:03
В Москве нашли труп мужчины с перерезанным горлом
08:52
США бессильны против ядерного удара России
08:51
Паулина Андреева спрятала живот за свободное платье
08:29
Берковой страшно рожать от Стоянова
08:21
Украина злорадствует после смерти Сенчиной
08:09
Под Москвой больше 10 машин пробили колеса на яме с арматурой
22:03
Супруга родит ребенка насильнику Шурыгиной
21:59
О каких актрисах советского кино Вам хотелось бы узнать больше
21:50
До конца света осталось две минуты
21:49
Королеву красоты расстреляли в упор (видео)
21:32
В России официально поженили геев
21:27
Тело человека нашли под мостом на юге Москвы
21:00
Мстительная Бородина испортила жизнь изгнанной Жуже
20:42
Депутаты предложили Центробанку защитить обманутых дольщиков
20:30
Парламентарии достигли согласия по запрету контактной притравки
20:27
Из квартиры москвича украли золото и элитный алкоголь на 230 тысяч
20:16
Убитой некрофилом из Бауманки подражали девочки
20:14
В Госдуме обсудили проблемы московской реновации
19:57
Обнародована заявка команды России на Олимпиаду
19:31
Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
19:31
Москвич 9 лет насиловал собственную дочь
19:12
Бумажные трудовые книжки могут остаться после 2020 года
18:48
Безумные регионы: подросток напал на колледж с оружием
18:46
Бытовая техника сможет сама заказывать продукты
18:38
Первый канал рассказал о предсмертных муках Сенчиной
18:25
Путину подарили синий КамАЗ
18:07
Преподаватель военного училища покончил с собой в аудитории
17:54
Откуда у Валерии и Пригожина появилась двойня
17:20
Грудь Волочковой после ночи с незнакомцем сползла в подмышки
16:45
"Лилия" построила двухпутный тоннель до "Юго-Восточной"
16:38
Подлая Бузова изощренно подставила звезду "Дома-2"
16:33
Лжегинеколог обманул десятки женщин
16:26
Путин оценил Ту-160М2 в полете
16:16
Топ-5 трасс Подмосковья для беговых лыж
16:07
"Аэрофлот" продает билеты по пять рублей
16:05
Горе убило Антона Шипулина
15:53
Фото Валерии с двойней стало сенсацией
15:51
Папа сломал ногу семилетнему мальчику за невыученный алфавит
15:39
Курсу доллара вынесли приговор
15:29
Упавшим на рельсы в московском метро оказался подросток
15:23
Известна последняя воля умершей от рака Сенчиной
14:59
МОК предъявил особые требования к России
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханян в ужасе от вскрывшейся правды
Цымбалюк-Романовская натравила на Джигарханяна мошенников
Бузова ответила на унижения в самолете
Цымбалюк-Романовская погубила подругу
Исинбаева попросила Россию проглотить унижения от МОК
В тупике: Тарасов вернется к Бузовой
Политика

Володин обозначил условие встречи с послом США

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в беседе с журналистами рассказал о возможной встрече с послом США в России Джоном Хантсманом. По словам председателя нижней палаты, одним из критериев принятия решения будет соответствующая реакция на запрос российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова на переговоры с представителями Конгресса.

прочитано 471 раз

Володин отметил, что уважение к нашему послу будет означать уважение к американскому послу здесь, в России. "Вообще-то принята практика, когда взаимно делают шаги", – подчеркнул спикер.

ПО ТЕМЕ

Володин: Россия соблюдет принцип взаимности при ответе на санкции США

Володин на "Валдае" поблагодарил США за санкции

Володин поставил на место комиссара Совета Европы

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Председатель Госдумы отметил, что отношения между двумя странами должны основываться на принципах взаимности и зеркальности. "Дружба – это улица с двусторонним движением навстречу друг другу, наша сторона открыта к диалогу. Нужно, чтобы наши коллеги из-за океана сделали со своей стороны шаги, чтобы мы сделали свои", – пояснил Володин.

Тем не менее, посетовал глава нижней палаты, Вашингтон к этому пока не стремится. "Это не значит, что мы побежим делать свои", – добавил спикер.

Он назвал неправильным игнорирование американскими парламентариями запроса посла России в США Анатолия Антонова на встречи в Конгрессе.

Такое поведение, предупредил Володин, может привести к зеркальному ответу и симметричной позиции.

Джон Хантсман. Фото: GLOBAL LOOK press

Посол США Джон Хантсман в пятницу, 26 января, заявил в своем видеообращении в Twitter о желании провести встречи с главой правительства Дмитрием Медведевым, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.

Однако в ноябре прошлого года Конгресс США отказал во встрече российскому послу Анатолию Антонову. Дипломат собирался обсудить с американскими парламентариями ряд актуальных вопросов двухсторонних отношений. По словам Антонова, ему было отказано во всех запросах.

Джон Хантсман возглавляет американское дипломатическое представительство в России с октября 2017 года. До этого он был послом в Сингапуре и Китае.

Автор: Иван Поляков26 января 2018, 17:58

Политика

Названы сроки окончания войны в Донбассе
Соловьев поиздевался над блондинкой Гордон
Киев в ПАСЕ опустился ниже плинтуса
Как живет президент Путин

Шоу-бизнес

Литвинова в странном виде спустилась в метро
Малахов утешил одинокую Борисову
Жена солиста "Песняров" ослепла после измены
Изменившуюся Семенович перепутали с Кожевниковой

Проишествия

Развратный священник расстрелял жену в попытке скрыть измену
Королеву красоты расстреляли в упор (видео)
В Москве избили и прокатили в багажнике известного певца
Любителя селфи сбил поезд (видео)

Lifestyle

Затравленная из-за студента-некрофила популярная группа закрылась
О каких актрисах советского кино Вам хотелось бы узнать больше
Правнук Сталина назвал создателей комедии о нем "нелюдями"
Артисты скорбят о Людмиле Сенчиной
Шоу-бизнес

Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка

Малыш появится на свет весной
Шоу-бизнес

Бузова ужаснула опухолью вместо лица

Фанаты теряются в догадках, что случилось с телеведущей
Шоу-бизнес

12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову

Девочка залезла в ящик балерины
Lifestyle

Изуродованная пластикой Мадонна пускает слюни

Певица шокировала подписчиков

Гороскоп

Совет на выходные
Супруга родит ребенка насильнику Шурыгиной
Цымбалюк-Романовская погубила подругу
У юной фигуристки Загитовой есть скрытый поклонник

Фоторепортажи

Паулина Андреева спрятала живот за свободное платье
Чем запомнилась Людмила Сенчина
Российскую актрису выдвинули на "Порно-Оскар"
Красавице Климовой исполнилось 40 лет

Спорт

Тренер "Зенита": Путин сказал нам покупать русских
Взбешенный Виктор Ан выступил с важным заявлением
Он не русский: пойманного на допинге бегуна из США признали невиновным
Горе убило Антона Шипулина

Регионы

Лжегинеколог обманул десятки женщин
Папа сломал ногу семилетнему мальчику за невыученный алфавит
Безумные регионы: россиянке подарили участок на кладбище
13-летняя школьница испугала грабителя
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru