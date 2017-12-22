Володин: Россия соблюдет принцип взаимности при ответе на санкции США
Председатель нижней палаты парламента назвал недопустимой санкционную
политику Вашингтона в отношении нашей страны и ее граждан. По словам Вячеслава
Володина, речь, в том числе идет и о недавнем решении американских властей внести
главу Чечни Рамзана Кадырова и ряд других россиян в список людей, подпадающих
под ограничения со стороны США.
"Рамзан Кадыров избран народом главой республики, Герой России, внес вклад в борьбу с международным терроризмом, – подчеркнул спикер Госдумы. – Кадыров делает очень много для спасения детских жизней, организовав их эвакуацию из зон конфликтов".
"США, громко объявляя себя главным борцом с террором, вместо того, чтобы выстраивать взаимодействие с теми, кто давно и успешно решает эти задачи, принимает абсурдные решения", – заявил Володин. Он также выразил уверенность, что Россия в ближайшее время ответит Соединенным Штатам на их недружественные шаги.
По словам спикера нижней палаты, это будет симметричный ответ. Таким образом, отметил он, принцип взаимности будет соблюден.
Напомним, о том, что Рамзан Кадыров попал под американские санкции стало известно в среду, 20 декабря. В ответ на известие об этом глава Чечни заявил, что и так не собирался посещать Соединенные Штаты. "Минфину США больше делать нечего, как тому коту, у которого в одном месте чесалось", – прокомментировал он новость из Вашингтона, отметив, что "может гордиться, если неугоден спецслужбам США".
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