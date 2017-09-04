Почему буддисты вырезают мусульман

События в Мьянме, где противостояние мусульман и буддистов переросло в открытую войну, вызвали неоднозначную реакцию в мировом сообществе. Действия местных властей и жителей, исповедующих буддизм, когда многие приверженцы ислама были вынуждены бежать из страны, некоторые политические деятели даже поспешили назвать геноцидом. Однако если вспомнить, то ранее мусульманское население Мьянмы неоднократно атаковало буддийские святыни и провоцировало межрелигиозные столкновения. Ситуация зашла так далеко, что для наведения порядка мьянманское правительство привлекло войска, а сама азиатская страна стала центром внимания мировой общественности.

Новости последних дней звучат так: свыше 70 тысяч представителей народности рохинджа, которые исповедуют ислам, бежали с запада Мьянмы в соседнюю Бангладеш. Как говорится, к этому их вынудила вспышка насилия в штате Ракхайн. И хотя это началось еще в конце августа, огласку происходящее получило лишь в первые дни осени.

Согласно данным военных Мьянмы, в столкновениях погибли несколько сотен человек, большинство из них – представители рохинджа, которых власти страны называют боевиками. Как говорят сами беженцы, армейские подразделения, спецслужбы Мьянмы и этнические группы, в основном исповедующие буддизм, нападали на мусульман, сжигали их дома и изгоняли из мест проживания.

Беженцы, сумевшие перебраться в Бангладеш, заявили о кампании по вытеснению представителей мусульманского меньшинства из Мьянмы. Они рассказывали, что правительственные войска без разбора стреляют в безоружных, в том числе детей и женщин. Чтобы избежать расправы, люди пытаются достичь Бангладеш, переправляясь через реку Наф. Однако это удается далеко не всем. Ежедневно пограничники обнаруживают тела десятков мусульман, утонувших во время перехода.

Ряд стран пытается оказывать давление на Бангладеш, призывая страну принять большое количество беженцев из Мьянмы. Дело доходило даже до того, что этот вопрос предлагалось вынести на обсуждение Совета Безопасности ООН. Впрочем, до этого не дошло – предложение заблокировал Китай.

Конфликт в Мьянме, говорят аналитики, был вполне предсказуем. Главный вопрос был в том, когда он вспыхнет. Ведь противостояние мусульманского меньшинства и буддийского большинства в этом государстве длится не один год. Каждая из сторон регулярно обвиняет оппонентов в насилии и уничтожении имущества.

Особо яростной агрессия стала 25 августа, когда местные исламисты организовали атаки на полицейские посты и армейские базы, объясняя свои действия преследованием этнического меньшинства. Рохинджа, бежавшие в Бангладеш, говорят об имевших место поджогах домов и вытеснении их с территории Мьянмы. Впрочем, официальные власти страны утверждают, что мусульмане сами сжигают свои деревни, а силовые структуры защищают граждан от террористов и экстремистов.

Значительную роль при нападениях на государственные учреждения и граждан играют боевики исламской организации "Араканская армия спасения рохинджа". Именно их называют причастными к поджогам местных монастырей и осквернению буддийских святынь. Власти Мьянмы официально признали организацию, к которой принадлежат исламисты, экстремистской. Это событие стало катализатором конфликта, в результате чего последние напали сразу на три десятка опорных пунктов полиции.

Разъяренные граждане, как отмечают СМИ, старались уничтожить все, что имеет отношение к буддизму: религиозные здания, статуи Будды, у которых они отбивали головы. Гнев рохинджа объясняется тем, что их права в Мьянме весьма сильно ущемлены: власти страны считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш, отказывая в гражданстве. Изгнания представителей этой народности требуют местные националисты, которых называют инициаторами насилия в отношении мусульман.

Конфликт между представителями двух религий длится не один десяток лет. Его эскалация до боестолкновений и фактической гуманитарной катастрофы началась после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому пять лет назад. До этого численность народности рохинджа оценивалась примерно в 800 тысяч человек. В последнее время эта цифра быстро снижается из-за того, что многие их поселения были уничтожены, а выжившие стремятся эмигрировать в Бангладеш.