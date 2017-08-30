Россиянку отправили в тюрьму за оскорбление чувств буддистов

Россиянка, посетившая древний храмовый комплекс Баган в Мьянме, отказалась снимать обувь при входе в храм, как того требует буддийская традиция. Теперь наша соотечественница приговорена к семи месяцам тюрьмы, ей оказывается консульская помощь.

"Ее предупреждали о том, что надо снять обувь. Но она в ответ требовала показать ей закон, в котором написано, что в храмах надо обязательно снимать обувь", – приводит слова свидетельницы, работающей на территории храма Ананда, местное издание Myanmar Times.

Издание подчеркивает, что при въезде в страну все туристы подписывают обязательство уважать религиозные обычаи страны. Вначале женщине предложили на выбор оплатить штраф в размере 500 000 кьят – примерно 20 тысяч рублей – или отправиться на месяц в тюрьму. Россиянка выбрала второе. Позже суд добавил ей еще шесть месяцев за оскорбление чувств верующих.

Россиянка была задержана еще 1 августа 2017 года. Теперь ей вынесен окончательный приговор. Посольство России уже обратилось в МИД Мьянмы за разъяснениями. Одновременно туристке оказывается консульское содействие. По словам российских дипломатов, женщина чувствует себя хорошо и ни на что не жалуется.

"Она должна была знать, что надеть обувь в пагоде не соответствует обычаям Мьянмы. Но нам жаль, что ее посадили в тюрьму", – приводит слова свидетельницы Myanmar Times.

