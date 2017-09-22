Пьяный депутат Рады обругал ведущую в прямом эфире

Очередное политическое ток-шоу на украинском телеканале Zik окончилось скандалом. На ведущую набросился с обвинениями гость программы Игорь Мосийчук. Как выяснилось, депутат Рады явился на эфир пьяным.

Нардепа возмутили слова ведущей ток-шоу, юриста Инны Богословской. Она напомнила народному избраннику некоторые моменты его биографии – а именно о заключении Мосийчука в СИЗО. В ответ депутат в резкой форме обвинил ведущую в спекуляции фактами и демонстративно покинул студию.

Богословская, комментируя инцидент, заметила, что не стоит пускать в студию "людей, от которых пахнет алкоголем". Позже сам представитель Радикальной партии в Верховной раде вынужден был признать, что перед эфиром употребил горячительного.

Имя Игоря Мосийчука на днях всплыло в связи с другим, более серьезным скандалом. Украинские СМИ выяснили, что в стране формируются частные армии из участников так называемой АТО ("антитеррористической операции") в Донбассе. Издания приводят длинный перечень таких формирований. В их числе и батальон "Святая Мария", который курируют депутаты Верховной Рады Дмитрий Линько и Игорь Мосийчук.

В списке значатся также батальон "Днепр-1", подчиняющийся депутату Юрию Березе, полк Нацгвардии "Азов" и батальон "Донбасс", подконтрольные нардепу Семену Семенченко. Как сообщается, бывшие военнослужащие зарабатывают тем, что отнимают у фермеров урожай – или же, напротив, защищают сельхозпроизводителей от налетов других ветеранов.

Известен сторонник одиозного радикала Олега Ляшко также своими антироссийскими выступлениями. Так, в июле депутат заявил, что конфликт в Донбассе завершится наступлением украинской армии на Москву и разрушением Кремля.

Мосийчук вместе со своим лидером Ляшко выступили против возвращения на Украину Михаила Саакашвили. Они специально ездили во Львов, чтобы "поддержать пограничников" в их противостоянии с экс-губернатором Одесской области. Теперь же радикалы требуют экстрадиции Саакашвили в Грузию.