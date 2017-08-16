Униженного Саакашвили ждет незавидная участь

У бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили нет никаких перспектив на Украине после лишения гражданства. Такое мнение высказал директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

По словам эксперта, Саакашвили – это политик "одного выступления". "Он где-то о себе заявляет, затем по отношению к нему формируется негатив, и все. Второй раз он о себе не заявит. Так было в Грузии, так же произошло и на Украине", – сказал эксперт в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

Салин полагает, что судьба Саакашвили после лишения украинского гражданства – скитаться по другим странам, где тамошние элиты настроены очень лояльно по отношению к США. "Мне кажется, что на Украине его потенциал исчерпан", – подчеркнул политолог.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был лишен гражданства Незалежной 26 июля. Первым об этом сообщил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. "Прощай, обдолбанный Мишка, прощай", – поиздевался парламентарий над экс-главой Одесской области. По его словам, "грузинский цирк-шапито начал угрожать самому существованию Украины".





Большинство экспертов полагают, что лишение опального политика гражданства стало следствием его конфликта с президентом Петром Порошенко. Экс-глава Одесской области ранее позволил себе ряд высказываний, прямо обвинив главу государства и его окружение в потакании коррупции.

Лишение гражданства бывшего грузинского лидера вызвало широкий общественно-политический резонанс на Украине. Как заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, случившееся – это позор для страны. Таким образом, считает политик, президент Порошенко лишь пытается укрепить свою власть. Сам Саакашвили в своем обращении заявил, что собирается бороться за украинское гражданство.

