В Киеве пофантазировали о походе на Москву

В Верховной раде Украины озвучили очередную "гениальную" инициативу по борьбе с "российской агрессией". На этот раз в парламенте страны предложили совершить поход на Москву.

По словам депутата Оксаны Корчинской, без похода на Москву невозможна победа Украины в "войне с Россией". "Наша победа по-другому не наступит, эта угроза будет всегда", – заявила политик в эфире канала 112 Украина.

Наверное, подобного рода заявления можно было бы списать на традиционное осеннее обострение, если бы не состояние перманентной шизофрении, в котором вот уже четвертый год пребывает подавляющее большинство политиков Незалежной. Желание "захватить Москву" уже далеко не в первый раз озвучивается представителями украинской элиты. Так, секретарь Совета нацбезопасности страны Александр Турчинов несколько месяцев назад во время посещения прифронтовых районов Донбасса заявил, что война закончится только после "взятия Москвы".





Поделился своими фантазиями и депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, известный своими крайне радикальными взглядами. На своей странице в социальной сети Facebook он заявил, что украинские солдаты, состоящие из "потомков славных воинов князя Святослава" одержат победу в Донбассе, а затем "уничтожат Кремль".

А его коллега по депутатскому корпусу Дмитрий Тымчук и вовсе заявил, что Россия якобы очень боится "сильнейшую в Европе" украинскую армию. "Они до одури, дико боятся встречного или даже превентивного наступления ВСУ", – заявил парламентарий.

Почему же тогда украинская армия не может справиться с вооруженными силами Донецкой и Луганской республик, общая численность которых сильно уступает армии Незалежной? На этот счет у Тымчука также есть объяснение. По его словам, всему виной пресловутые минские соглашения. "Любые попытки провести силовую операцию вызовут крайне негативную реакцию в первую очередь у Германии и Франции", – сказал депутат.

Впрочем, периодические обстрелы мирных городов Донбасса украинской артиллерией и продолжающаяся уже почти девять месяцев экономическая и транспортная блокада региона со стороны Киева говорят о том, что соблюдение минских договоренностей украинские власти не очень волнует. Просто ими можно прикрыть собственную немощь, а заодно и похвалиться перед электоратом, которому всеми возможными способами внушается мысль об "агрессивной России".

