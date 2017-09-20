Макрон рассказал о слиянии с пожилой женой

Президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл подробности личной жизни в интервью. По словам главы государства, жена любит его таким, какой он есть.

Макрон признался, что очень ценит жену за то, что для нее важен он сам, а не тот высокий социальный статус, который он занимает. "Мы вместе уже десятилетия. Это очень важно для меня. Она моя опора", – признался президент в интервью телеканалу CNN.

Также Макрон подчеркнул, что за долгие годы совместной жизни он фактически слился с Брижит в единое целое. "Она является частью меня самого", – признался глава государства.

Также французский лидер подчеркнул, что для него очень важно иметь вторую половину. "Важно, чтобы дома был кто-то, кто говорит тебе правду. Потому что доступ к правде – это серьезный вызов", – отметил Макрон.

Отметим, что 39-летний Эммануэль Макрон в браке с 64-летней Брижит с 2007 года. Большая разница в возрасте супругов сразу же стала главной темой для обсуждения в СМИ после того, как Макрон вступил на пост президента. Кроме того, внимание журналистов привлек и тот пикантный факт, что Брижит была школьной учительницей будущего мужа.

Супруги впервые встретились, когда первой леди было 39 лет, а Макрону – всего 15 лет. Однако тогда о сексуальной связи пары не могло быть и речи, несмотря на то, что будущий президент был безнадежно влюблен в своего педагога.

И все-таки столь странная любовная связь сразу же стала поводом для многочисленных слухов и домыслов относительно личности главы государства. Так, например, многие журналисты и политики склонны считать, что Макрон не способен сам принимать важные политические решения – на него оказывает огромное влияние пожилая супруга.