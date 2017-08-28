Откровенные признания Брижит Макрон произвели фурор

Убийство блогера в Москве Скандал с Серебренниковым Главные события Москвы "Дом-2" Интервью

Самое читаемое

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
Звезду "Дома-2" умоляют показать сына врачам
Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым
Ольга Бузова осталась без волос
партнеры
Понедельник 28 августа
Лента новостей
13:11
Навку поздравили с пополнением в семье
13:09
Хвалынск стал центром притяжения художников
12:56
Названы самые богатые жены чиновников
12:50
В аварии с маршруткой пострадали десять пассажиров
12:44
Престарелый Табаков насмешил своим нелепым видом
12:39
В Москве пенсионер зарезал пожилую жену
12:34
Впавшая в кому на отдыхе в Турции россиянка умерла в Москве
12:32
Водитель без прав насмерть сбил женщину с дочерью в Архангельске
12:19
Малахов хочет жениться на Пугачевой
12:06
НЛО попало на камеры видеонаблюдения (видео)
11:42
Обвиняемого в убийстве школьницы нашли мертвым в СИЗО
11:33
В Москве сотрудницу полиции задержали за подработку интимом
11:21
Во Франции умерла известная актриса
11:19
Болтун Волкер промахнулся с "заморозкой" Донбасса
11:09
Располневшая 58-летняя Гузеева шокировала телесами в бикини
10:59
Под Иркутском водитель катка насмерть задавил пенсионерку
10:52
Российских водителей вынуждают оплачивать чужие штрафы
10:49
Муж Жасмин вышел в свет после приговора
10:47
В Ботаническом саду в Москве нашли труп
10:40
Возмущенный Кобзон запретил внучке участвовать в "Голосе"
10:33
Следователя ФСБ ограбили в Москве
10:09
Умывшего девушек зеленкой таксиста проверит полиция
10:07
Число жертв пожара в доме престарелых в Красноярске выросло
09:49
Григорьев-Апполонов скрывается после смерти жены
09:11
Савичева о дочке: Как же долго мы к этому шли
09:07
Человек погиб при пожаре в доме престарелых в Красноярске
09:01
Любителей водки ждет новое потрясение
08:55
Собянин дал Трампу от ворот поворот
08:45
Шурыгина выходит замуж за оператора с Первого канала
08:41
Тарасовой стало "смешно" из-за новой травмы Сотниковой
08:20
Перед смертью Глаголева взорвалась из-за измены
08:15
Сын актера "Интернов" пустился в бега после убийства блогера в Москве
08:07
Гороскоп с 28 августа по 3 сентября
07:45
Водитель сбежал с места смертельной аварии под Москвой
18:26
Возмутительные фото Ольги Бузовой
18:05
Гости устроили из свадьбы дочери Турецкого концерт
17:32
Смертельная авария с ребенком в Москве попала на видео
17:15
Три альпиниста погибли в Альпах
16:50
В Турции погиб турист из России
16:42
США щелкнули по носу Украину ядерным оружием
15:38
Лидер украинских радикалов умер в Египте
15:17
Под надзором Минобороны в Сирии уничтожены 800 террористов
15:06
Лазарев пожаловался на проблемы на отдыхе в США
14:43
Толкалина поразила снимком в прозрачном платье
14:26
В Москве машина сбила двух человек
14:09
В США застрелили угрожавшую самоубийством женщину
14:01
Бузова в бикини взялась за старое
13:38
В США умер легендарный режиссер
13:25
Виктория Дайнеко потеряла сознание в аэропорту
12:42
Теплоход с пассажирами сел на мель под Ярославлем
12:34
Как Мейвезер побил заносчивого Макгрегора
12:00
Борис Грачевский снова женился
11:30
Нетаньяху объяснил внезапную встречу с Путиным
11:06
Мейвезер унизил Макрегора в бое века
10:26
Блогера в Парке горького убили за 11 секунд
10:06
Из квартиры в центре Москвы похитили украшения на восемь миллионов
10:00
Кровавый маньяк расправлялся с детьми под носом у Ельцина
20:29
Корчевникова пристыдили за рассказ об опухоли мозга
18:09
Борьба с онкологией истощила Юрия Николаева
17:30
Глава МИД Германии угодил в нацисткий скандал из-за Украины
16:56
Самый мощный ураган десятилетия засняли из космоса
16:23
В новой Москве две девушки выпали с балкона и выжили
16:13
Звезда "Дома-2" таскает пятилетнего сына по эротическим фотосессиям
15:39
Сексуальную позу Бузовой жестко высмеяли
15:09
МЧС предупредило москвичей о надвигающемся шторме
15:02
На Россию обрушился августовский снегопад
14:35
Порошенко приписал Украине очередное несуществующее достижение
14:10
Известная российская ведущая в 40 лет родила первенца
13:44
В Москве у директора фирмы украли шесть шуб
13:27
Борющаяся с наркоманией Борисова ошеломила решением
13:04
Авария с автобусом заблокировала движение на МКАД
12:54
Екатерина Стриженова потеряла вторую ногу
12:30
На даче под Москвой сгорели мужчина и женщина
12:22
Польша распекла Макрона за высокомерие
11:58
Сексуальная девушка-пожарный взорвала Сеть
11:44
Почему семья лгала о смертельной болезни Глаголевой
11:23
В пожаре на юго-востоке Москвы пострадали люди
11:11
Юлия Высоцкая восхитила сексуальным образом
10:46
"Голое" фото Сергея Лазарева возбудило Сеть
10:16
Зачем Малахов сует нос в дело Серебренникова
09:58
Под Москвой в ДТП с микроавтобусом погибли двое
21:56
В Москве пьяницы убили парня за одежду "не по понятиям"
21:47
Под Волгоградом из-за пожара перекрыли трассу
21:37
Судьба Серебренникова предрешена
21:24
Женщина перевернула машину во время 8-й попытки сдать на права (видео)
20:58
После смертельной аварии на Кубани нашли десятки нарушений
20:40
Кобзон раскрыл мастерский обман фонограммщицы Ротару
20:35
Шикарная жизнь Клаудии Шиффер
20:23
Пореченков отучит русского актера убивать жителей Донбасса
20:00
На МКАД образовалась многокилометровая пробка
19:34
Бессовестная Божена Рынска вылила помои на работяг
19:24
МИД России вызвал на ковер посла Молдавии
19:08
Михалков остро прошелся по защитникам Серебренникова
19:02
Отец Фриске умоляет Малахова о помощи
18:56
В Москве на линейки в День знаний придут тысячи полицейских
18:31
Малахов при увольнении вынес с Первого канала ящик с сокровищами
18:25
Арендатор разбившегося на Кубани автобуса слег с приступом
18:17
В торговом центре "Афимолл" случилось ЧП
18:01
В Москве девочка покусала насильника
17:55
Как учителя и слесари идут в таксисты
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шурыгина выходит замуж за оператора с Первого канала
Екатерина Стриженова потеряла вторую ногу
Почему семья лгала о смертельной болезни Глаголевой
Вороненков с новым лицом вернулся к бывшей жене
Борис Грачевский снова женился
Корчевникова пристыдили за рассказ об опухоли мозга
Общество

Откровенные признания Брижит Макрон произвели фурор

Брижит Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/Franck Castel
Супруга президента Франции Брижит Макрон произвела настоящий фурор после появления на обложке глянцевого журнала Elle. Издание побило десятилетний рекорд продаж.
прочитано 1654 раза

Журнал с эксклюзивным интервью Макрон вышел в продажу 18 августа. Спустя всего девять дней было продано более 530 экземпляров издания. Это рекордный уровень продаж номеров журнала за последние десять лет, передает Journal du Dimanche.

ПО ТЕМЕ

Первой леди Франции больше нет

Пожилая жена рассказала об очень спокойных ночах с Макроном

Преданная мужем Макрон оправдалась за скандал с зарплатами

 Брижит Макрон

Брижит Макрон учитель французского языка и латыни

В соцсетях интервью Брижит набрало около 30 миллионов просмотров и репостов. В частности, бешеный успех первой леди обусловлен тем, что она откровенно прокомментировала самые животрепещущие темы. В частности, Макрон рассказала, что она думает по поводу предложения о введении "устава первой леди", который узаконил бы роль жены президента в государственной политике. 

Также супруга президента прокомментировала "хартию прозрачности", которая вводит ограничение на занятие государственных должностей родственниками. Макрон также не оставила без внимания и всех волнующую тему огромной разницы в возрасте между ней и главой государства (Брижит старше мужа на 24 года).  

Отметим, что Брижит Макрон – одна из самых обсуждаемых личностей Франции с тех пор, как Эммануэль Макрон вступил на пост президента страны. При этом, первая леди вызывает у граждан весьма противоречивые чувства. В частности, предметом обсуждений часто становятся откровенные наряды Брижит, а также то, что она годится своему супругу в матери.  

Автор: Рудольф Великолепный28 августа 2017, 10:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пожилая жена Макрона удивила странным нарядом

567

комментарии

Политика

На Украине случилась истерика после слов Кобзона о Януковиче
Болтун Волкер промахнулся с "заморозкой" Донбасса
США щелкнули по носу Украину ядерным оружием
Нетаньяху объяснил внезапную встречу с Путиным

Шоу-бизнес

Навку поздравили с пополнением в семье
Малахов хочет жениться на Пугачевой
Сотрудника Первого канала обругали за женитьбу на Шурыгиной
Располневшая 58-летняя Гузеева шокировала телесами в бикини

Проишествия

Блогера в Парке горького убили за 11 секунд
Лидер украинских радикалов умер в Египте
Предложение руки и сердца закончилось страшным избиением
Хирурги вырезали москвичке здоровый орган

Lifestyle

Михалков остро прошелся по защитникам Серебренникова
В Сети взбунтовались против российского "Доктора Хауса"
Съемки фильма Серебренникова о Цое заморозят
Раскрыты баснословные доходы актеров из "Игры престолов"
Спорт

Тарасовой стало "смешно" из-за новой травмы Сотниковой

Известный тренер считает, что спортсменка больше никогда не вернется на лед
Шоу-бизнес

Шурыгина выходит замуж за оператора с Первого канала

18-летняя красотка приняла предложение избранника
Происшествия

Впавшая в кому на отдыхе в Турции россиянка умерла в Москве

Жительница Сургута отдыхала в Аланье
Шоу-бизнес

Навку поздравили с пополнением в семье

Фигуристка поделилась трогательным видео

Гороскоп

Гороскоп с 28 августа по 3 сентября
Судьба Серебренникова предрешена
Совет на выходные
Малахов оставил Борисова без любви

Фоторепортажи

Возмутительные фото Ольги Бузовой
Как Мейвезер побил заносчивого Макгрегора
Сексуальная девушка-пожарный взорвала Сеть
Шикарная жизнь Клаудии Шиффер

Спорт

Мейвезер унизил Макрегора в бое века
Шарапова показала шикарную фигуру в новом платье для турнира
Мир заговорил о третьем ребенке Месси
Над Роналду нависло проклятие из-за игры с Россией

Регионы

На Россию обрушился августовский снегопад
После смертельной аварии на Кубани нашли десятки нарушений
Петербуржцу дали три года за кражу трех шаверм
В День знаний школьникам расскажут о будущем России
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru