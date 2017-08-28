Откровенные признания Брижит Макрон произвели фурор
Журнал с эксклюзивным интервью Макрон вышел в продажу 18 августа. Спустя всего девять дней было продано более 530 экземпляров издания. Это рекордный уровень продаж номеров журнала за последние десять лет, передает Journal du Dimanche.
В соцсетях интервью Брижит набрало около 30 миллионов просмотров и репостов. В частности, бешеный успех первой леди обусловлен тем, что она откровенно прокомментировала самые животрепещущие темы. В частности, Макрон рассказала, что она думает по поводу предложения о введении "устава первой леди", который узаконил бы роль жены президента в государственной политике.
Также супруга президента прокомментировала "хартию прозрачности", которая вводит ограничение на занятие государственных должностей родственниками. Макрон также не оставила без внимания и всех волнующую тему огромной разницы в возрасте между ней и главой государства (Брижит старше мужа на 24 года).
Le numéro de "Elle" avec Brigitte Macron s'est vendu à plus de 530.000 exemplaires, du jamais vu depuis 10 ans https://t.co/doeh8zXNNQ pic.twitter.com/wiLudjnaZM— Le JDD (@leJDD) 27 августа 2017 г.
Отметим, что Брижит Макрон – одна из самых обсуждаемых личностей Франции с тех пор, как Эммануэль Макрон вступил на пост президента страны. При этом, первая леди вызывает у граждан весьма противоречивые чувства. В частности, предметом обсуждений часто становятся откровенные наряды Брижит, а также то, что она годится своему супругу в матери.
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