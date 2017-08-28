Макрон с пожилой женой взяли малыша из приюта

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит взяли из приюта годовалого малыша. Его назвали Немо в честь знаменитого капитана, выведенного в романах Жюля Верна.

Метис грифона и лабрадора до этого жил в приюте в городе Тюль департамента Коррез, передает BFMTV. Теперь его местом жительства станет Елисейский дворец.

Собаку назвали Немо в честь легендарного героического капитана, который изобрел подводную лодку, работающую на электричестве. Вместе с потерпевшими кораблекрушение спутниками он обошел на ней под водой весь земной шар. Капитан Немо упоминается Жюль Верном в романах "Двадцать тысяч лье под водой" и "Таинственный остров".

К слову, это не первый пес в Елисейском дворце. Раньше тут жил черный лабрадор, которого экс-президенту Франции Франсуа Олланду подарила Федерация французских ветеранов из Монреаля.

Voici Nemo, le chien adopté par Emmanuel Macron ce week-end pic.twitter.com/JHmGKxIeV8 — BFMTV (@BFMTV) 28 августа 2017 г.

Российский лидер также замечен в любви к собакам. В декабре 2016 года Владимир Путин встречал японскую делегацию в сопровождении пса породы акита-ину. В 2012-м щенка президенту преподнес премьер Японии Синдзо Абэ.

После этого события Сеть заполонили объявления о продаже щенков "президентской" породы: "Продам японочку, как у Путина", "У нас есть щенки японской акиты, рыжие и белые". За щенка акита-ину в интернете сейчас просят от 30 до 80 тысяч рублей. Эксперты считают, что это не предел: все зависит от родословной.