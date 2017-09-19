Госдума сократит перерывы ради общения с избирателями
Предлагается на час сократить большой перерыв заседания Госдумы по средам. Теперь он будет начинаться не с 14:00, а с 15:00 и длиться до 16:00. Что касается пятничных заседаний, то они, по словам Жукова, будут проходить и вовсе без большого перерыва. Отдыхать в этот день парламентарии будут только 30 минут – с 12:00 до 12:30. "Заседание будет проходить с 10:00 до 15:00", – сказал депутат.
По словам Жукова, запрос на соответствующие изменения со стороны парламентариев очень серьезный. "Они предлагают каждую неделю общаться со своими избирателями, и, я думаю, это достаточно важное и полезное решение", – сказал он. В то же время депутат подчеркнул, что в целом количество рабочих часов депутатов не изменится. "Сокращаются обеденные перерывы, время заседаний сохранится в том же объеме", – пояснил первый зампред председателя нижней палаты.
Депутатам нужно больше работать в округах, и смещение пятничного рабочего графика позволит им вылететь в свой регион пораньше, считает член фракции "ЕР" Николай Говорин, в избирательный округ которого входит Забайкальский край. По словам парламентария, до региона ему лететь семь часов. "Очень часто вижу, как мои коллеги вылетают в ночь с пятницы или рано утром в субботу. Поэтому такое изменение регламента было поддержано многими депутатами с воодушевлением", цитирует его "Парламентская газета".
Положительно воспринял изменения в думском графике и председатель комитета нижней палаты по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. По его словам, у депутатов-одномандатников очень часто не хватает времени для работы с избирателями в регионах. "У меня немного времени, и хочется его максимально уделить избирателям, и потому любая возможность для этого хороша", – отметил парламентарий. По словам Гильмутдинова, в его округе Московский – Республика Татарстан 13 районов и более полумиллиона избирателей. "Разброс в расстояниях велик. Но теперь ситуация должна улучшиться", – сказал он.
В свою очередь, депутат Госдумы Николай Афонский, в избирательный округ которого входит Тульская область, выразил уверенность: новый режим работы позволит парламентариям более качественно формировать региональную повестку, оценивать правоприменительную практику на местах, а также те законодательные инициативы, которые были выдвинуты на местах. "В пятницу приехал – в субботу-воскресенье отработал", – сказал он. По его словам, после визита в регионы депутаты смогут обсуждать насущные вопросы субъектов в думских стенах.
Напомним, ранее пленарные заседания проводились с 10:00 до 18:00 часов с двумя перерывами: с 12:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00. С началом осенней сессии фракции нижней палаты парламента выступили с предложением сократить на час большие обеденные перерывы.
Таким образом, время окончания пятничного заседания сдвигается на 16:00. "Учитывая, что Игорь Владимирович (Лебедев, вице-спикер Госдумы. – Прим.Ред.) говорит, что если мы до 16:00 будем работать, то нам нет смысла проводить пятничный перерыв. Тогда это нам дает возможность завершать работу (в пятницу) в три", – сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Это позволит депутатам уже в пятницу отправиться в регионы и на следующий день приступить к работе с избирателями. У парламентариев будет больше времени для общения со своими избирателями и исполнения их поручений. "Это предложение для обсуждения во фракциях", – обратился Володин к парламентариям.
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