Госдума сократит перерывы ради общения с избирателями

Депутаты в ходе завтрашнего пленарного заседания рассмотрят проект постановления о завершении рабочего дня по пятницам в 15:00 за счет сокращения времени обеденных перерывов. Об этом после заседания Совета Госдумы сообщил первый заместитель председателя нижней палаты парламента Александр Жуков.

Предлагается на час сократить большой перерыв заседания Госдумы по средам. Теперь он будет начинаться не с 14:00, а с 15:00 и длиться до 16:00. Что касается пятничных заседаний, то они, по словам Жукова, будут проходить и вовсе без большого перерыва. Отдыхать в этот день парламентарии будут только 30 минут – с 12:00 до 12:30. "Заседание будет проходить с 10:00 до 15:00", – сказал депутат.

По словам Жукова, запрос на соответствующие изменения со стороны парламентариев очень серьезный. "Они предлагают каждую неделю общаться со своими избирателями, и, я думаю, это достаточно важное и полезное решение", – сказал он. В то же время депутат подчеркнул, что в целом количество рабочих часов депутатов не изменится. "Сокращаются обеденные перерывы, время заседаний сохранится в том же объеме", – пояснил первый зампред председателя нижней палаты.





Депутатам нужно больше работать в округах, и смещение пятничного рабочего графика позволит им вылететь в свой регион пораньше, считает член фракции "ЕР" Николай Говорин, в избирательный округ которого входит Забайкальский край. По словам парламентария, до региона ему лететь семь часов. "Очень часто вижу, как мои коллеги вылетают в ночь с пятницы или рано утром в субботу. Поэтому такое изменение регламента было поддержано многими депутатами с воодушевлением", цитирует его "Парламентская газета".

Положительно воспринял изменения в думском графике и председатель комитета нижней палаты по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. По его словам, у депутатов-одномандатников очень часто не хватает времени для работы с избирателями в регионах. "У меня немного времени, и хочется его максимально уделить избирателям, и потому любая возможность для этого хороша", – отметил парламентарий. По словам Гильмутдинова, в его округе Московский – Республика Татарстан 13 районов и более полумиллиона избирателей. "Разброс в расстояниях велик. Но теперь ситуация должна улучшиться", – сказал он.





В свою очередь, депутат Госдумы Николай Афонский, в избирательный округ которого входит Тульская область, выразил уверенность: новый режим работы позволит парламентариям более качественно формировать региональную повестку, оценивать правоприменительную практику на местах, а также те законодательные инициативы, которые были выдвинуты на местах. "В пятницу приехал – в субботу-воскресенье отработал", – сказал он. По его словам, после визита в регионы депутаты смогут обсуждать насущные вопросы субъектов в думских стенах.

Напомним, ранее пленарные заседания проводились с 10:00 до 18:00 часов с двумя перерывами: с 12:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00. С началом осенней сессии фракции нижней палаты парламента выступили с предложением сократить на час большие обеденные перерывы.





Таким образом, время окончания пятничного заседания сдвигается на 16:00. "Учитывая, что Игорь Владимирович (Лебедев, вице-спикер Госдумы. – Прим.Ред.) говорит, что если мы до 16:00 будем работать, то нам нет смысла проводить пятничный перерыв. Тогда это нам дает возможность завершать работу (в пятницу) в три", – сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Это позволит депутатам уже в пятницу отправиться в регионы и на следующий день приступить к работе с избирателями. У парламентариев будет больше времени для общения со своими избирателями и исполнения их поручений. "Это предложение для обсуждения во фракциях", – обратился Володин к парламентариям.

