Назван сценарий свержения Порошенко

Сценарий военного переворота против президента Украины Петра Порошенко реален. Однако эксперты полагают, что его вряд ли возглавят вооруженные силы страны.

Так, по словам политолога, секретаря Федерального политического комитета партии "Гражданская платформа" Валерия Вакарюка, перевороту будет предшествовать сосредоточение политических сил на Украине вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на почве общей ненависти к президенту Петру Порошенко. "Пошло противостояние. Оно пока устраивает Запад", – сказал эксперт в эфире телеканала "Звезда".

Вместе с тем он уверен: Саакашвили не станет президентом Украины по целому ряду причин. "В том числе и потому что он бестолковый, в конечном итоге. Вот будет какая-то драка", – подчеркнул политолог. По его словам, если ссора в политической элите страны перерастет в "горячую фазу", то вполне возможно, что себя проявит "кто-то типа Авакова (глава МВД Украины Арсен Аваков. – Прим.Ред.), выйдет из кустов и наведет порядок".

Напомним, ранее эксперты называли Авакова одним из главных врагов Порошенко. Как отмечал политолог Армен Гаспарян, глава МВД способен отстранить президента от власти с помощью находящихся в его подчинении вооруженных батальонов. Гаспарян подчеркнул, что в таких условиях Порошенко пытается спешно "закручивать гайки", стараясь укрепить свое неустойчивое положение. Политолог добавил, что оппоненты главы государства ждут отмашки из США, чтобы свергнуть Порошенко.





Но кроме Авакова у главы государства есть и не менее серьезный противник – глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. "Главный вопрос сейчас – хватит ли у нее сил и возможностей переиграть главу государства?" – писало влиятельное немецкое издание Deutsche Welle. В газете полагают, что у "оранжевой принцессы" неплохие шансы на выборах, но ее оппоненты могут использовать против нее компромат о ее связях с Россией.

Кроме того, претендентами на президентское кресло называют депутата Верховной рады Надежду Савченко, главу "Оппозиционного блока" Юрия Бойко и бизнесмена Сергея Тигипко. Причем первые двое ранее уже заявляли о своих политических амбициях.

