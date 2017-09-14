Назван сценарий свержения Порошенко
Так, по словам политолога, секретаря Федерального политического комитета партии "Гражданская платформа" Валерия Вакарюка, перевороту будет предшествовать сосредоточение политических сил на Украине вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на почве общей ненависти к президенту Петру Порошенко. "Пошло противостояние. Оно пока устраивает Запад", – сказал эксперт в эфире телеканала "Звезда".
Вместе с тем он уверен: Саакашвили не станет президентом Украины по целому ряду причин. "В том числе и потому что он бестолковый, в конечном итоге. Вот будет какая-то драка", – подчеркнул политолог. По его словам, если ссора в политической элите страны перерастет в "горячую фазу", то вполне возможно, что себя проявит "кто-то типа Авакова (глава МВД Украины Арсен Аваков. – Прим.Ред.), выйдет из кустов и наведет порядок".
Напомним, ранее эксперты называли Авакова одним из главных врагов Порошенко. Как отмечал политолог Армен Гаспарян, глава МВД способен отстранить президента от власти с помощью находящихся в его подчинении вооруженных батальонов. Гаспарян подчеркнул, что в таких условиях Порошенко пытается спешно "закручивать гайки", стараясь укрепить свое неустойчивое положение. Политолог добавил, что оппоненты главы государства ждут отмашки из США, чтобы свергнуть Порошенко.
Но кроме Авакова у главы государства есть и не менее серьезный противник – глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. "Главный вопрос сейчас – хватит ли у нее сил и возможностей переиграть главу государства?" – писало влиятельное немецкое издание Deutsche Welle. В газете полагают, что у "оранжевой принцессы" неплохие шансы на выборах, но ее оппоненты могут использовать против нее компромат о ее связях с Россией.
Кроме того, претендентами на президентское кресло называют депутата Верховной рады Надежду Савченко, главу "Оппозиционного блока" Юрия Бойко и бизнесмена Сергея Тигипко. Причем первые двое ранее уже заявляли о своих политических амбициях.
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