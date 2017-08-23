Как Украина обманом получила Крым

Россия могла вернуть себе Крым еще в 1991 году. Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как Киев перехитрил тогда Москву.

В момент заключения Беловежских соглашений Крым мог стать российским, но Украина пообещала, что республика будет иметь право заключать любые экономические, политические и социальные соглашения с Россией. Позже Киев открестился от этих обещаний и не выполнил их.

Отвечая на вопрос корреспондента о том, как Украине в 1991 году удалось сохранить Крым, экс-президент Украины, принимавший участие в подписании Беловежских соглашений, прямо сказал, что Киеву удалось перехитрить Москву.

"Я добивался все время солидарной ответственности и именно такой подход при конструктивном диалоге с Россией позволил нам – не побоюсь этого слова – перехитрить ее", – сказал Кравчук.

Он признался, что пообещал Москве самостоятельность Крыма в заключении соглашений с Москвой. Однако эти обещания не были выполнены, признал Кравчук.

По мнению экс-президента, Крыму нужно было дать больше прав и свобод. Именно политика управления страною из центра привела к нынешнему противостоянию на востоке Украины. По словам Кравчука, сразу возникли языковой и конфессиональный вопросы. "На сложную экономическую ситуацию налипли еще эти два – языковой и конфессиональный – и значительно обострили ее", – сказал политик в интервью изданию "Апостроф".

"Мы хотели управлять всем и вся, как было раньше, при большевиках. И это привело к конфликту".

Завтра, 24 августа Украина будет отмечать День независимости. В стране пройдут праздничные мероприятия, концерты, встречи и торжественные приемы. Интересно, что на праздничной сцене в одном из городов Киевской области разместили карту Украины без Крыма и неподконтрольных властям территорий Донбасса.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором за такое решение проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.