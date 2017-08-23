Как Украина обманом получила Крым
Отвечая на вопрос корреспондента о том, как Украине в 1991 году удалось сохранить Крым, экс-президент Украины, принимавший участие в подписании Беловежских соглашений, прямо сказал, что Киеву удалось перехитрить Москву.
"Я добивался все время солидарной ответственности и именно такой подход при конструктивном диалоге с Россией позволил нам – не побоюсь этого слова – перехитрить ее", – сказал Кравчук.
Он признался, что пообещал Москве самостоятельность Крыма в заключении соглашений с Москвой. Однако эти обещания не были выполнены, признал Кравчук.
По мнению экс-президента, Крыму нужно было дать больше прав и свобод. Именно политика управления страною из центра привела к нынешнему противостоянию на востоке Украины. По словам Кравчука, сразу возникли языковой и конфессиональный вопросы. "На сложную экономическую ситуацию налипли еще эти два – языковой и конфессиональный – и значительно обострили ее", – сказал политик в интервью изданию "Апостроф".
"Мы хотели управлять всем и вся, как было раньше, при большевиках. И это привело к конфликту".
Завтра, 24 августа Украина будет отмечать День независимости. В стране пройдут праздничные мероприятия, концерты, встречи и торжественные приемы. Интересно, что на праздничной сцене в одном из городов Киевской области разместили карту Украины без Крыма и неподконтрольных властям территорий Донбасса.
На киевщине установили сцену с картой Украины без Крыма и части Донбассаhttps://t.co/i9M5FJbxSg#Киев #Донбасс #Крым pic.twitter.com/8qwlv6e1TU— МИА Новороссия (@mia_novorossia) 23 августа 2017 г.
Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором за такое решение проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
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