Киев придумал Москве месть за Крым
По словам эксперта, президент Украины Петр Порошенко не исключает такой возможности, рассматривая ее как компенсацию за потерю Крыма. "Ведь Приднестровье всегда тяготело к России", – подчеркнул аналитик в эфире на радио Sputnik.
Он отметил, что такой шаг, несомненно, обострит отношения Киева и Кишинева, однако протестам Молдавии вряд ли придадут большое значение. "В том числе модераторы этого процесса. Я имею в виду американских военных", – добавил политолог.
Мартынов полагает, что Украина активно готовится к агрессии, размещая вдоль границы с Приднестровьем свои вооруженные силы. "Могут быть разные исходы этого мероприятия, но при любом из них молдавского государства больше не будет на карте. Все зависит от того, кто быстрее войдет в Приднестровье. Украинцы почему-то думают, что это будут они – они же рядом", – поделился своим мнением эксперт.
Напомним, в июле этого года Петр Порошенко встречался с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом. Они обсуждали двустороннее сотрудничество. После мероприятия украинский лидер написал на своей странице в Twitter, что Киев готов "максимально содействовать восстановлению территориальной целостности Молдавии".
Україна готова максимально сприяти відновленню територіальної цілісності Республіки Молдова pic.twitter.com/hcg6cz0Bml— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 июля 2017 г.
Что именно имел в виду Порошенко понятно – Приднестровье. Маленькая республика объявила о своей независимости от Кишинева еще в 1990 году. За этим последовал кровавый вооруженный конфликт с Молдавией, который удалось завершить лишь в 1992 году с помощью российских миротворцев. С тех пор непризнанная республика начала процесс сближения с Россией в экономической и правовой сферах.
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