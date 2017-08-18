Киев придумал Москве месть за Крым

Украинское руководство вынашивает планы захвата и аннексии Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Об этом заявил политолог Алексей Мартынов.

По словам эксперта, президент Украины Петр Порошенко не исключает такой возможности, рассматривая ее как компенсацию за потерю Крыма. "Ведь Приднестровье всегда тяготело к России", – подчеркнул аналитик в эфире на радио Sputnik.

Он отметил, что такой шаг, несомненно, обострит отношения Киева и Кишинева, однако протестам Молдавии вряд ли придадут большое значение. "В том числе модераторы этого процесса. Я имею в виду американских военных", – добавил политолог.

Мартынов полагает, что Украина активно готовится к агрессии, размещая вдоль границы с Приднестровьем свои вооруженные силы. "Могут быть разные исходы этого мероприятия, но при любом из них молдавского государства больше не будет на карте. Все зависит от того, кто быстрее войдет в Приднестровье. Украинцы почему-то думают, что это будут они – они же рядом", – поделился своим мнением эксперт.

Напомним, в июле этого года Петр Порошенко встречался с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом. Они обсуждали двустороннее сотрудничество. После мероприятия украинский лидер написал на своей странице в Twitter, что Киев готов "максимально содействовать восстановлению территориальной целостности Молдавии".

Україна готова максимально сприяти відновленню територіальної цілісності Республіки Молдова pic.twitter.com/hcg6cz0Bml — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 июля 2017 г.

Что именно имел в виду Порошенко понятно – Приднестровье. Маленькая республика объявила о своей независимости от Кишинева еще в 1990 году. За этим последовал кровавый вооруженный конфликт с Молдавией, который удалось завершить лишь в 1992 году с помощью российских миротворцев. С тех пор непризнанная республика начала процесс сближения с Россией в экономической и правовой сферах.

