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Фантазии о возвращении Крыма Украине подняли на смех

Фото: GLOBAL LOOK press/Caro
В Крыму подняли на смех планы одного из организаторов блокады полуострова отвоевать его у России силой. Горе-политику и бизнесмену предрекают судьбу человека без гражданства Михаила Саакашвили.
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В Крыму подняли на смех планы одного из организаторов блокады полуострова отвоевать его у России силой. Горе-политику и бизнесмену предрекают судьбу беглого Саакашвили.

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Обещание одного из организаторов блокады Крыма Ленура Ислямова вернуть Крым в состав Украины военным путем вызывают сарказм и улыбку, заявил глава госкомитета крымского правительства Заур Смирнов.  "Пусть сначала вернет многомиллионные долги, которые он должен кредиторам. Вся эта риторика воинствующая только для того, чтобы прикрыть собственные грехи", – сказал Смирнов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Глава госкомитета считает, что Ислямова ждет судьба опального на Украине экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской администрации Михаила Саакашвили. Смирнов подчеркнул, что в Крыму никому не дадут ни малейших шансов раскачать ситуацию.

Ранее Ислямов заявил, что активисты запрещенного в России "Меджлиса крымско-татарского народа" готовы вернуть Крым Украине, в том числе, при помощи военной силы.  "Нам нужно укреплять свои силы внутри и готовиться к освобождению территории. Если понадобится, военным путем. Мы, крымские татары, никому не позволим решать судьбу Крыма без нас", – сказал Ислямов.

Крым присоединился к России после состоявшегося весной 2014 года референдума, 96% участников которого поддержали вхождение республики в состав Российской Федерации. На Украине никак не могут смириться с этим фактом. В Киеве республику называют не иначе как временно оккупированной территорией и постоянно говорят о том, что ее необходимо вернуть в состав Украины.

Ленур Ислямов. Кадр youtube.com

Ленур Ислямов – украинский бизнесмен крымско-татарского происхождения. Два месяца исполнял обязанности заместителя председателя Совета министров Республики Крым (в апреле-мае 2014 года). Один из организаторов блокады Крыма, которая началась в 2015 году и продолжается до сих пор.

28 января 2016 года Сбербанк России подал в Арбитражный суд Москвы иск о признании Ленура Ислямова банкротом, сумма исковых требований превышает 1,16 миллиарда рублей; аналогичный иск на такую же сумму подан против его супруги Эльвиры. Сообщается, что иски поданы в связи с задолженностью по кредитам, выданным фирме "Квингруп", поручителями по кредитам и бенефициарами бизнеса являются супруги Ислямовы.

Автор: Александр Комаров16 августа 2017, 19:46

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