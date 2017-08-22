Украина пишет жалобу в NASA из-за потери Крыма

Украина продолжает стенать по поводу потери Крыма. На этот раз Киев хочет обратиться в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США для получения данных о якобы совершенных Россией нарушениях экологического законодательства Украины при строительстве Крымского моста.

Сотрудник никем не признанной так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов сообщил, что Россия нанесла ущерб Незалежной в триллион 80 миллиардов 352 миллиона гривен (2,6 триллиона рублей). Убытки определила гильдия оценщиков по просьбе Министерства юстиции Украины. Мамедов подчеркнул, что учтено было и скифское золото, и археологическое наследие, и произведения искусства.



Киев решил пойти еще дальше и подготовил запрос в NASA: оценить нарушения экологической безопасности при строительстве Россией Крымского моста. По словам представителя прокуратуры, уже получены аэрофотоснимки, которые направлены на экспертизу, сообщает "Украинская правда".

Крым присоединился к России после состоявшегося весной 2014 года референдума, 96% участников которого поддержали вхождение республики в состав России. На Украине никак не могут смириться с этим фактом. В Киеве полуостров называют не иначе как временно оккупированной территорией и постоянно говорят, что его необходимо вернуть в состав Украины.

В сентябре 2015 года Киев заявил, что требует взыскать с России около 50 миллиардов долларов в международных судах в качестве компенсации ущерба за Крым и Донбасс. А на днях в Крыму подняли на смех планы одного из организаторов блокады полуострова отвоевать его у России силой. Обещание Ленура Ислямова вернуть Крым в состав Украины военным путем вызывают сарказм и улыбку, заявил глава госкомитета крымского правительства Заур Смирнов. Ранее Ислямов заявил, что активисты запрещенного в России "Меджлиса крымско-татарского народа" готовы вернуть полуостров Незалежной в том числе при помощи военной силы.