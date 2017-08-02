Трамп грязно выругался о Белом доме

Президент США крайне нелицеприятно выразился о процессах, происходящих на самой вершине американского политического Олимпа. По его словам, Белый дом – это "настоящая помойка".

"Этот Белый дом – настоящая помойка", – приводит слова Трампа издание Golf. Сообщается, что они были сказаны американским лидером во время недавней беседы с членами его гольф-клуба в Нью-Джерси.

Вместе с тем в пресс-службе президента США подвергли сомнению факт наличия подобного заявления. Издание отмечает, что даже если оно и имело место, то такой фразой Трамп лишь пытался объяснить свои частные визиты в гольф-клуб.

Напомним, на прошлой неделе администрацию Трампа потряс очередной скандал. Его фигурантом стал теперь уже бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамучи. В беседе с журналистом New Yorker Райаном Лиццей политик позволил себе ряд оскорбительных высказываний в отношении главы аппарата президента США Ринса Прибуса.

Со слов Лиццы, Скарамуччи набросился на него из-за записи в социальной сети Twitter, где журналист рассказал о предстоящих встречах президента Трампа. Скарамуччи позвонил ему и потребовал раскрыть источник этой информации. Журналист New Yorker отказался это делать.





Скарамуччи же предположил, что утечка – дело рук Прибуса. "Чертов параноидальный шизофреник и параноик", – отозвался он о главе аппарата Белого дома. Вскоре запись разговора стала достоянием общественности. В итоге Скарамуччи в последний день июля был вынужден покинуть свой пост, проработав на нем всего лишь 10 дней.

Напомним, ранее телеканал CNN распространил информацию о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон якобы готовится уйти в отставку из-за разногласий с Дональдом Трампом. По мнению политолога Павла Салина, в последнее время в американской элите уже всерьез обсуждается уход американского лидера со своего поста.

"Речь идет не об импичменте и уходе в отставку под его угрозой, но о серьезном давлении на главу Белого дома", – заявил эксперт. Поэтому, подчеркнул он, многие ключевые игроки администрации Трампа уже начинаются задумываться о своем будущем после него.

