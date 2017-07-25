Терпящий поражение Трамп теряет влиятельных соратников

Сторонники президента США Дональда Трампа уже ищут для себя "запасные варианты" на случай, если глава Белого дома потерпит окончательное поражение в борьбе со взбунтовавшейся против него американской элитой. Такое мнение высказал политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

Телеканал CNN во вторник, 25 июля, распространил информацию, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон якобы готовится уйти в отставку из-за несогласия с политикой президента Дональда Трампа. По словам Салина, CNN уже давно был замечен в последовательной нелюбви к нынешнему главе Белого дома. "Это сообщение может быть элементом информационного давления на команду американского лидера. Вспомним пропаганду во время войны, когда противоположная сторона начинает распространять заведомо ложные сведения о количестве сдавшихся в плен для деморализации оставшейся части солдат противника", – сказал политолог в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

Тем не менее, добавляет он, дыма без огня не бывает. "Тиллерсон является одним из ключевых членов команды Трампа с точки зрения занимаемого поста и его лоббистских возможностей. Поэтому его уход может серьезно деморализовать команду американского лидера", – подчеркнул Салин.

Кроме того, добавляет он, в последние пару месяцев в элите США уже всерьез обсуждается отставка Трампа, об этом говорят влиятельные люди, принимающие серьезное участие в формировании важнейших решений. "Речь идет не об импичменте и уходе в отставку под его угрозой, но о серьезном давлении на главу Белого дома", – заявил эксперт.

Поэтому, отмечает он, многие ключевые члены команды президента США начинают в таких условиях задумываться о своих будущих перспективах. "Конечно, Тиллерсон не уйдет прямо сейчас, но он уже вполне может прощупывать варианты своего дальнейшего трудоустройства. Именно этот факт раздут СМИ и подан уже в качестве якобы принятого им решения", – пояснил аналитик.





Таким образом, утверждает Салин, окружение Трампа уже обдумывает варианты своих действий на случай, если глава Белого дома потерпит окончательное поражение в схватке с противостоящей ему элитой. "Они задумываются о своем будущем после Трампа и формируют стратегии на этот случай. Конечно, для любого американского президента на первом году первого срока такое положение дел нехарактерно. Но это лишь подчеркивает, насколько неустойчиво положение главы Белого дома", – отметил Салин.

Говоря о дальнейшем развитии событий, политолог подчеркнул, что Трампу очень важно пробыть в президентском кресле хотя бы половину своего срока – два года. "Если он пробудет на своем посту хотя бы это время, то давление на него серьезно снизится, потому что тогда оппоненты перенесут свои усилия с атаки на президента-Трампа на подготовку атаки на Трампа-кандидата в президенты на второй срок", – пояснил руководитель Центра политологических исследований Финансового университета.

Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон разочарован работой в должности главы внешнеполитического ведомства. Он якобы планирует покинуть пост до конца 2017 года. К такому решению дипломата подтолкнули многочисленные разногласия с американским лидером Дональдом Трампом. Они не сошлись во мнении о выстраивании взаимоотношений с Ираном, не согласен госсекретарь и с кадровой политикой, в которую вмешивается глава Белого дома.

