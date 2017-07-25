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Политика

Терпящий поражение Трамп теряет влиятельных соратников

Дональд Трамп. Фото: Pool/Gettyimages.ru
Сторонники президента США Дональда Трампа уже ищут для себя "запасные варианты" на случай, если глава Белого дома потерпит окончательное поражение в борьбе со взбунтовавшейся против него американской элитой. Такое мнение высказал политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.
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Телеканал CNN во вторник, 25 июля, распространил информацию, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон якобы готовится уйти в отставку из-за несогласия с политикой президента Дональда Трампа. По словам Салина, CNN уже давно был замечен в последовательной нелюбви к нынешнему главе Белого дома. "Это сообщение может быть элементом информационного давления на команду американского лидера. Вспомним пропаганду во время войны, когда противоположная сторона начинает распространять заведомо ложные сведения о количестве сдавшихся в плен для деморализации оставшейся части солдат противника", – сказал политолог в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

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Тем не менее, добавляет он, дыма без огня не бывает. "Тиллерсон является одним из ключевых членов команды Трампа с точки зрения занимаемого поста и его лоббистских возможностей. Поэтому его уход может серьезно деморализовать команду американского лидера", – подчеркнул Салин.

Кроме того, добавляет он, в последние пару месяцев в элите США уже всерьез обсуждается отставка Трампа, об этом говорят влиятельные люди, принимающие серьезное участие в формировании важнейших решений. "Речь идет не об импичменте и уходе в отставку под его угрозой, но о серьезном давлении на главу Белого дома", – заявил эксперт.

Поэтому, отмечает он, многие ключевые члены команды президента США начинают в таких условиях задумываться о своих будущих перспективах. "Конечно, Тиллерсон не уйдет прямо сейчас, но он уже вполне может прощупывать варианты своего дальнейшего трудоустройства. Именно этот факт раздут СМИ и подан уже в качестве якобы принятого им решения", – пояснил аналитик.

Рекс Тиллерсон. Фото: Alex Wong/Gettyimages.ru

Таким образом, утверждает Салин, окружение Трампа уже обдумывает варианты своих действий на случай, если глава Белого дома потерпит окончательное поражение в схватке с противостоящей ему элитой. "Они задумываются о своем будущем после Трампа и формируют стратегии на этот случай. Конечно, для любого американского президента на первом году первого срока такое положение дел нехарактерно. Но это лишь подчеркивает, насколько неустойчиво положение главы Белого дома", – отметил Салин.

Говоря о дальнейшем развитии событий, политолог подчеркнул, что Трампу очень важно пробыть в президентском кресле хотя бы половину своего срока – два года. "Если он пробудет на своем посту хотя бы это время, то давление на него серьезно снизится, потому что тогда оппоненты перенесут свои усилия с атаки на президента-Трампа на подготовку атаки на Трампа-кандидата в президенты на второй срок", – пояснил руководитель Центра политологических исследований Финансового университета.

Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон разочарован работой в должности главы внешнеполитического ведомства. Он якобы планирует покинуть пост до конца 2017 года. К такому решению дипломата подтолкнули многочисленные разногласия с американским лидером Дональдом Трампом. Они не сошлись во мнении о выстраивании взаимоотношений с Ираном, не согласен госсекретарь и с кадровой политикой, в которую вмешивается глава Белого дома.

Автор: Иван Поляков25 июля 2017, 14:00

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