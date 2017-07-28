Соратники Трампа опозорились из-за матерного скандала

Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи позволил себе оскорбительные высказывания в адрес главы аппарата Ринса Прибуса. Разговор стал достоянием общественности благодаря статье корреспондента издания New Yorker Райана Лиццы.

По словам Скарамуччи, которые он произнес в беседе с журналистом, Прибус – "чертов параноидальный шизофреник и параноик". Злоба директора по коммуникациям была вызвана записью Лиццы в его микроблоге в Twitter. "Трамп ужинает сегодня вечером с Шоном Хэннити, Биллом Шином и Энтони Скарамуччи, сообщили два осведомленных источника", – написал журналист.

После этого ему лично позвонил директор по коммуникациям Белого дома и потребовал раскрыть источник информации. По словам Лиццы, он ответил отказом. Из-за этого Скарамуччи якобы разразился истерикой, сказав, что может уволить всю пресс-службу Белого дома. "Он продолжил давить на меня и жаловаться на персонал, с которым ему приходится работать", – заявил Лицца.

Скарамуччи, по его словам, был уверен, что таким образом его подставил именно Ринс Прибус. В конце разговора директор по коммуникациям Белого дома пообещал "уволить всех", а сам Прибус, заявил он, скоро уйдет в отставку.





Лицца сообщил об инциденте в New Yorker, после чего разговор стал достоянием общественности. Сам Скарамуччи попытался оправдаться в своем микроблоге. "Иногда я использую яркий язык. Я буду более сдержанным в этой области, но не брошу страстной борьбы за повестку Дональда Трампа", – сказал он. Позже он добавил, что совершил ошибку, доверившись журналисту, отметив, что такого больше никогда не повторится.

Напомним, Скарамуччи неделей ранее попал в другой скандал, связанный с Белым домом и президентом США Трампом. Так, 21 июля пресс-секретарь американского лидера Шон Спайсер ушел в отставку по собственному желанию. Такое решение он принял после разговора с Трампом. Бывший представитель президента США не согласился с его решением назначить финансиста из Нью-Йорка Энтони Скарамуччи главой департамента по коммуникациям Белого дома.