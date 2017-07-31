Чего Трамп ждет от России

США надеются, что Россия изменит свое поведение на Украине. Позицию Дональда Трампа озвучил вице-президент Майк Пенс. По его словам, американский лидер готов подписать законопроект об ужесточении антироссийских санкций.

Вашингтон считает неприемлемой "дестабилизирующую деятельность" России, заявил вице-президент США во время официального визита в Эстонию. Майк Пенс сообщил, что эту точку зрения разделяет Дональд Трамп. Так что американский лидер в скором времени подпишет законопроект, расширяющий санкции в отношении России.

По словам Пенса, Трамп дал ясно понять, что "дестабилизирующая деятельность России и поддержка мошеннических режимов и их деятельности на Украине неприемлемы". "Президент и я по-прежнему очень надеемся, что мы увидим иное поведение российского правительства", – сказал вице-президент США в интервью телеканалу Fox News.

Конгресс, разработавший антироссийский законопроект, на прошлой неделе практически единогласно его одобрил. Это делало вето американского лидера бессмысленным – документ все равно бы вступил в силу, поскольку в обеих палатах его поддержали свыше 2/3 депутатов. В то же время конгрессмены пообещали учесть позицию президента.

В пресс-службе Трампа не уточнили, когда именно он поставит свою подпись. По регламенту глава США должен принять решение в течение десяти дней после одобрения билля конгрессом. Неясно также, в чем заключается учет позиции президента. Изначально администрация выступала против инициативы Капитолийского холма, которая, по сути. передает в руки конгресса часть внешнеполитических полномочий лидера страны. Законопроект обязывает Трампа получать разрешение конгресса на любое смягчение ограничительных мер, хотя традиционно в США это прерогатива исполнительной власти.

В Белом доме против этого пункта резко возражали, и на Капитолийском холме так не дождались гарантий того, что Трамп займет более жесткую позицию в отношении Москвы. В итоге конгрессмены недовольство администрации проигнорировали. Законопроект дает конгрессу возможность контролировать шаги Трампа на российском направлении.