Путин рассказал Макрону и Меркель о буксующем Порошенко

Президент Владимир Путин указал лидерам "нормандского формата" на бездействие Киева в выполнении минских договоренностей. Накануне, 24 июля состоялся первый за три месяца телефонный разговор руководителей России, Франции, Германии и Украины.

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко после столь продолжительной паузы обсудили по телефону урегулирование ситуации в Донбассе. Главы государств договорились о встрече своих представителей, которая намечена на вторую половину августа.

Сегодня, 25 июля разговор политиков прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Ситуация продолжает буксовать с выполнением минских договоренностей, и пробуксовка вызвана, как отметил президент Путин, бездействием Киева", – сказал представитель Кремля. Он еще раз напомнил, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, сообщает РИА Новости.

Комментируя заявление спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины Курта Волкера о возможности поставок американского оружия Киеву, Песков предостерег от эскалации конфликта. "Мы неоднократно говорили, что любые действия, которые будут провоцировать напряженность на разделительной линии и в целом провоцировать ситуацию, и без того непростую, будут нас лишь отдалять от момента урегулирования этого внутриукраинского вопроса", – сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, что последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла в октябре 2016 года в Берлине, тогда президентом Франции был еще Франсуа Олланд. Прогресса во время переговоров достичь не удалось.

В ноябре того же года в Минске встречались главы МИД "нормандского формата". По словам российского министра Сергея Лаврова, никаких прорывов тогда достигнуто не было. Также безрезультатно закончилась и встреча глав внешнеполитических ведомств 18 февраля 2017 года в Мюнхене.

Запад постоянно обвиняет Россию в невыполнении минских договоренностей, забывая, что Москва не участвует в конфликте на юго-востоке Украины. Между тем Киев за три с половиной года не сделал ни одного шага для выполнения хотя бы одного из 13 пунктов минских соглашений.